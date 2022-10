Venezuela: equipes de resgate correm contra o tempo em busca de desaparecidos em deslizamentos

Pessoas procuram seus pertences após enchentes provocadas por fortes chuvas, em Las Tejerias, estado de Aragua, Venezuela, em 9 de outubro de 2022. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria REUTERS - LEONARDO FERNANDEZ VILORIA

Texto por: RFI 3 min

Equipes de resgate ainda procuram, nesta segunda-feira (10), por 52 pessoas que continuam desaparecidas após um deslizamento de terra que deixou 25 mortos numa cidade industrial no centro da Venezuela. As buscas não pararam durante a noite em Las Tejerias, onde os socorristas contam com cães farejadores e drones em busca de possíveis sobreviventes ou corpos das vítimas.