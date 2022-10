Primeiro dia de protestos por novo censo na Bolívia deixa um morto em confrontos

O presidente da Bolívia, Luis Arce, em foto de 2021. AP - Juan Karita

Texto por: RFI 2 min

Uma pessoa morreu neste sábado (22) na Bolívia durante confrontos de rua entre simpatizantes do governo e opositores, no primeiro dia de uma paralisação no departamento de Santa Cruz para exigir que o governo antecipe em um ano o censo da população previsto para 2024. "Tivemos nossa primeira vítima da greve em Puerto Quijarro", cidade fronteiriça com o Brasil, disse a vice-ministra de Comunicação, Gabriela Alcón.