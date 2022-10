Guatemala: 22 pessoas foram presas por tráfico de migrantes para os EUA

Na Guatemala, 22 pessoas, incluindo sete policiais, foram presas esta semana, acusadas de operar em uma rede criminosa de contrabando de migrantes a caminho dos Estados Unidos. O grupo recebeu pessoas de diversos países nos pontos de fronteira entre Guatemala, Salvador e Honduras e depois as transferiu para a fronteira com o México.

O Ministério Público da Guatemala informou que a operação que levou à prisão de 22 pessoas por tráfico de pessoas na segunda-feira (24), contou com o apoio do Escritório de Investigações de Segurança Nacional, um anexo à embaixada dos Estados Unidos no país.

Raúl Berríos, representante do Conselho Nacional de Atenção aos Migrantes da Guatemala, órgão oficial encarregado de coordenar e supervisionar as entidades públicas que prestam atendimento aos migrantes guatemaltecos, descreveu “um progresso significativo” “no desmantelamento dessas gangues que promovem a migração irregular”.

"Houve estupros, sequestros, extorsões, tráfico”, lembra Berríos, entrevistado pela repórter Angélica Pérez, da RFI.

Raúl Berríos esclareceu a posição do Estado guatemalteco em relação à migração: “A migração é um direito humano. No entanto, temos um pacto ratificado pelo qual, como Estado, temos que promover uma migração segura e regular, ordenada, para evitar esses riscos e vulnerabilidades”.

“Uma caravana não é ordenada, não é regular e não é segura”, especificou o representante do Conselho Nacional de Atenção aos Migrantes da Guatemala.

Berríos assegura que a Guatemala promove “o desenvolvimento nas comunidades de origem para criar um clima positivo e atrativo para o setor empresarial e, com isso, gerar fontes de emprego”.

País também recebe imigrantes

Além dos guatemaltecos que emigram, o país também recebe uma onda crescente de imigrantes: caravanas de hondurenhos, haitianos, africanos, colombianos, venezuelanos e chineses vindas da América do Sul.

Recentemente, os EUA decidiram pela a expulsão imediata desses migrantes que entram em seu território por via terrestre e só aprovaram a recepção por visto de trabalho de 24.000 venezuelanos que chegam por via aérea.

Nas últimas semanas, as autoridades guatemaltecas aumentaram os bloqueios nas estradas após o aumento da migração irregular, especialmente de venezuelanos sem visto de entrada.

Em meados de outubro, dezenas de migrantes venezuelanos decidiram retornar por via aérea ao seu país vindos da Guatemala, após a nova ordem dos Estados Unidos para expulsar os venezuelanos que chegam ilegalmente do México.

