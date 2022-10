Na Argentina, Josep Borrell pede esforço para conclusão do acordo Mercosul-UE até o fim do ano

Le Haut représentant de l'Union Européenne pour la politique étrangère, Josep Borrell, à Bruxelles le 18 août 2022. AP - Virginia Mayo

A América Latina, um dos principais celeiros do mundo, pode "alimentar mais gente", afirmou nesta terça-feira (25), em Buenos, Aires o alto representante da União Europeia (UE) para as Relações Internacionais, Josep Borrell. Ele também mencionou as negociações de um Acordo de Livre-Comércio entre o Mercosul e a UE. Ambos devem empreender um esforço conjunto "até o fim do ano" para concluir o acordo, "de importância estratégica. Os problemas que ainda persistem dever ser identificados."