Após a eleição de Lula, Buenos Aires poderá relançar o eixo Brasil-Argentina

O presidente argentino Alberto Fernandez foi o primeiro chefe de Estado a se encontrar com o presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, em São Paulo, em 31 de outubro de 2022. © Carla Carniel / Reuters

Texto por: RFI 1 min

Na Argentina, a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência do Brasil foi saudada como uma vitória pela coalizão governista peronista. Em um momento de baixa aprovação interna e a cerca de um ano de suas próprias eleições, o executivo tenta relançar o eixo Brasil-Argentina e busca o apoio do novo presidente brasileiro para o pleito do próximo ano. Lula almoçou com o presidente Alberto Fernández, na segunda-feira (31).