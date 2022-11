EUA: Ameaças à democracia e crise do petróleo ditam o clima das eleições de meio de mandato

Áudio 01:47

As tentativas dos republicanos de levantar dúvidas sobre a credibilidade das eleições têm colocado a defesa da democracia no centro do discurso do presidente americano, Joe Biden. AP - Alex Brandon

Texto por: RFI 2 min

Os jornais franceses desta sexta-feira (4) desviam a atenção dos desdobramentos das eleições no Brasil e se concentram na votação de meio de mandato nos Estados Unidos, prevista para 8 de novembro, e nos recentes desafios do presidente americano, Joe Biden, à frente do governo, diante de ameaças à democracia e a crise com a Opep.