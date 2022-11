Eleições de meio de mandato nos EUA: duelos-chave podem acabar com maioria democrata no Congresso

Vista da cúpula do Capitólio, sede do Congresso dos Estados Unidos, em Washington DC.

A poucas horas das eleições americanas de meio de mandato, o clima esquenta nos Estados Unidos nesta segunda-feira (7). A votação pode resultar em diversos cenários e irá determinar a maneira como o presidente Joe Biden governará nos dois próximos anos.

Com informações do correspondente da RFI em Washington, Guillaume Naudin, e agências

Uma grande parte do Parlamento será renovada após as eleições americanas de meio de mandato, na terça-feira (8). Estão em jogo os 435 assentos da Câmara de Representantes, além de 35 das 100 cadeiras do Senado.

A votação é muitas vezes vista como um referendo sobre o presidente em exercício. O partido no poder tende a perder assentos no Congresso, principalmente se, como é o caso de Biden, o índice de aprovação do presidente for inferior a 50%.

Por dois anos, os democratas tiveram uma estreita maioria na câmara baixa e um único assento a mais na câmara alta, o da vice-presidente Kamala Harris. As pesquisas preveem uma clara vitória dos republicanos na Câmara dos Representantes, que também podem retomar o controle do Senado.

A votação desta terça permitirá redesenhar a paisagem política para os dois próximos anos nos Estados Unidos, quando ocorrerão as eleições presidenciais. Todas as atenções se voltam aos Estados-chave, onde democratas e republicanos travam uma queda de braço.

Os duelos mais aguardados são no Arizona, Geórgia, Michigan, Pensilvânia e Wisconsin, cinco Estados onde Biden conseguiu virar o jogo e se sagrou vencedor em 2020. Outra disputa aguardada diz respeito ao Nevada, onde a briga entre democratas e republicanos é intensa.

Milhões de dólares são gastos há vários meses onde a competição está apertada para o cargo de senador, como no Wisconsin, Pensilvânia e Geórgia. Neste último, as atenções se concentram também no duelo pelo cargo de governador, entre o republicano Brian Kemp e a democrata Stacey Abrams, que perdeu por pouco há quatro anos.

Outra aguardada disputa ocorre no Michigan, onde a governadora democrata Gretchen Whitmer tenta permanecer no cargo. No entanto, para isso, precisa bater o republicano Tudor Dixon, apoiado pelo ex-presidente Donald Trump.

Futuro da democracia americana

A exemplo de Trump, muitos candidatos republicanos alegam que a eleição presidencial de 2020 foi fraudada. Entre eles, cerca de 300 ameaçam não reconhecer derrota caso democratas sejam vencedores. É o caso do Nevada ou do Arizona, onde os candidatos conservadores afirmam que rejeitarão vitórias que não sejam de seu partido.

No domingo (6), em um comício na Filadélfia, Biden voltou a falar em defesa da democracia. O evento contou com a presença do ex-presidente Barack Obama, que fez um alerta à população. "Uma economia justa que dá oportunidades aos trabalhadores, é isso que está em jogo. As liberdades estão em jogo. A verdade, os fatos, a lógica, a razão e a decência estão em jogo. A democracia está em jogo, os riscos são grandes!", disse.

Cerca de 40 milhões de americanos já votaram antecipadamente, indicou o canal de TV NBC News no domingo. Os eleitores votarão também para eleger representantes locais, chefes de polícia e se pronunciarão em referendos locais, quatro deles sobre o direito ao aborto.

