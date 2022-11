EUA: eleições de meio mandato mostram risco da influência de Trump para a democracia americana

O ex-presidente Donald Trump em um comício de campanha para apoiar o candidato ao Senado Marco Rubio, em Miami, em 6 de novembro de 2022. AP - Rebecca Blackwell

Texto por: RFI 2 min

As eleições de meio mandato nos Estados Unidos são as primeiras após a derrota de Donald Trump e a invasão do Capitólio, em 6 de janeiro de 2021. Os jornais franceses destacam, nesta terça-feira (8), a influência do ex-presidente americano e os perigos que ele representa para a democracia do país.