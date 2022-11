Sem resultados definitivos, eleições de meio mandato já mudaram paisagem política dos EUA

O governador eleito na Flórida, Ron DeSantis, com sua esposa Casey e filhos no palanque em campanha para reeleição em Tampa, Flórida, em 8 de novembro de 2022.

Entre decepção relativa para os republicanos e indecisão no Senado, as eleições de meio mandato nos Estados Unidos na terça-feira (8) ainda não têm resultados definitivos, mas já mudaram a paisagem política americana pelos próximos dois anos.

As eleições de meio mandato americanas ainda estão longe dos resultados definitivos. O estado americano da Geórgia terá um segundo turno em dezembro para escolher um senador, já que nenhum dos candidatos atingiu a barreira dos 50% de votos, de acordo com os canais de tevê americanos CNN e NBC, nesta quarta-feira (9).

O atual representante do estado no Congresso, o pastor democrata Raphael Warnock, se oporá novamente à ex-estrela do futebol americano Herschel Walker, apoiado por Donald Trump, em um pleito decisivo para determinar a maioria na Câmara alta do Congresso.

Warnock já havia conseguido sua vaga no Senado em um segundo turno, em uma eleição parcial, em 2021.

Walker teve sua campanha perturbada por acusações de que teria incitado sua ex-companheira a recorrer a uma interrupção da gravidez, enquanto se apresentava como candidato anti-aborto.

Republicanos na Câmara dos representantes

"Está claro que vamos retomar a Câmara dos representantes", disse o republicano Kevin McCarthy com otimismo na noite de terça-feira, quando os resultados das eleições começaram a ser conhecidos.

Na manhã desta quarta-feira, a NBC News projetava um total de 220 eleitos para a Câmara baixa para o Partido Republicano, ou seja, uma maioria por duas cadeiras e 11 representantes a mais. Outras tevês se mostravam mais prudentes, sem se arriscar a prever um resultado.

Em vários estados, com votações decisivas e disputadas, a apuração ainda não é conclusiva, como no caso do Colorado, onde a candidata apoiada por Trump, Lauren Boebert, se encontrava surpreendentemente atrás na contagem dos votos.

Resultado desconhecido no Senado

Serão necessários vários dias ou até semanas antes que uma maioria se defina no Senado, onde os democratas detinham uma pequena maioria antes da eleição.

Ainda falta terminar de apurar os votos de Arizona, Nevada e Wisconsin. Nesse último estado, o senador republicano Ron Johnson deve conservar sua cadeira.

Apesar de os democratas estarem relativamente decepcionados por não terem surpreendido em Ohio, após a vitória do trumpista J.D. Vance, podem se consolar com a Pensilvânia, onde John Fetterman bateu Mehmet Oz, médico estrela da televisão, candidato de Trump para manter a cadeira do Senado, que era dos republicanos.

A "onda vermelha", cor dos republicanos, não aconteceu nas proporções esperadas por várias previsões de antes das eleições. Ainda que os republicanos estejam em um bom caminho para conquistar a maioria da Câmara dos representantes, sua margem será bem menor que o esperado.

Flórida como o novo bastião republicano

Considerado anteriormente como um estado "violeta", que poderia votar tanto democrata como republicano, de acordo com as eleições, a Flórida parece ter mudado definitivamente para o lado republicano com importantes vitórias de deputados do partido para a Câmara dos representantes.

Entre eles, o governador Ron DeSantis reeleito com quase 20 pontos à frente de seu rival democrata, alimentado suas as ambições para a corrida à Casa Branca em 2024.

O condado de Miami-Dade, geralmente democrata, dessa vez votou amplamente para DeSantis, um sucesso atribuído pelo diário Miami Herald a seu desempenho com o eleitorado hispânico.

Diversidade

A diversidade foi um dos ensinamentos dessas eleições, com várias estreias em todo o país. A democrata Maura Healey se tornou a primeira governadora abertamente lésbica dos Estados Unidos, eleita no estado de Massachusetts, no nordeste dos Estados Unidos.

Em New Hapshire, na mesma região, James Roesener é o primeiro homem transgênero a entrar no parlamento local. Várias mulheres transgênero já haviam sido eleitas anteriormente.

Na Flórida, a geração Z, de adolescentes e jovens adultos de hoje, que fez sua entrada na Câmara de representantes, com o democrata Maxwell Frost, de 25 anos.

(Com informações da AFP)

