Imprensa francesa analisa razões do desgaste de candidatos pró-Trump nas eleições americanas

Candidatos republicanos apoiados pelo ex-presidente Donald Trump na campanha das eleições de meio de mandato tiveram desempenho menor em compraçaão a outros conservadores. AP - Andrew Harnik

Texto por: RFI 2 min

A imprensa francesa analisa nesta quinta-feira (10) os resultados parciais das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. A conclusão é praticamente a mesma em todos os jornais: os candidatos republicanos que receberam apoio de Donald Trump tiveram em média um desempenho mais fraco nas urnas do que aqueles que não contaram com o ex-presidente no palanque, resume o diário Les Echos.