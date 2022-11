EUA: Senador democrata é reeleito no Arizona e partido de Biden se aproxima de maioria

O ex-astronauta Mark Kelly derrotou seu oponente republicano Blake Masters no Arizona. Na foto, Kelly durante debate de campanha em 6 de outubro de 2022. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archivos

Texto por: RFI 1 min

Um senador democrata foi reeleito no Arizona, informou a mídia norte-americana nesta sexta-feira (11), colocando o partido do presidente Joe Biden a apenas uma cadeira de manter a maioria no Senado.