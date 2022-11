Nasa lança SLS, o foguete mais potente do mundo, e inicia nova era de exploração humana na Lua

Decolagem do foguete SLS do Centro espacial Kennedy, no Cabo Canaveral, na Flórida, nesta quarta-feira (16).

O foguete SLS da Nasa, o mais potente do mundo, decolou nesta quarta-feira (16) da Flórida com destino à Lua, na primeira missão sem tripulação do programa Artemis da Agência Espacial dos Estados Unidos. O foguete subiu com uma gigantesca bola de fogo às 1h47 locais (3h47 de Brasília) do Centro Espacial Kennedy.

Com informações de Simon Rozé, enviado especial da RFI à Flórida, e da AFP

O SLS (Space Launch System - Sistema de Lançamento Espacial) da Nasa é o lançador mais poderoso já construído até hoje. O foguete, o maior do mundo, deveria decolar mais cedo, mas houve um atraso de quarenta minutos, devido a um vazamento de hidrogênio líquido que estourou em uma válvula.

A Nasa enviou rapidamente uma equipe à plataforma de lançamento para fazer o reparo diretamente no local. Outro problema que atrasou o lançamento ocorreu no sistema de seguimento do radar, que acompanha a trajetória do foguete. Operações de manutenção e novos testes tiveram de ser realizados, contribuindo para o atraso e sob a possibilidade de um novo cancelamento.

Essa foi a terceira tentativa de lançamento. Há alguns meses, dois cancelamentos já haviam ocorrido por problemas técnicos e após as passagens de dois furacões pela Flórida.

Após os reparos, a contagem regressiva recomeçou e a terceira tentativa foi um sucesso. Minutos antes da nova hora prevista para o lançamento, o SLS ligou seus quatro motores RS-25. Segundos antes de subir, as equipes da Nasa e jornalistas que acompanhavam o evento presenciaram a potência do foguete.

"Pudemos sentir nossas roupas tremendo com a onda de choque dos pistões de pólvora que lançaram o SLS. Depois de anos de construção e muitos problemas, decolou o novo foguete lunar americano, o sucessor do foguete Saturn V das missões Apollo", testemunhou o enviado especial da RFI à Flórida, Simon Rozé.

O lançamento era esperado há anos nos Estados Unidos. “A Nasa se dota novamente de um programa lunar. O show é impressionante porque o céu está muito claro e podemos ver a Lua com precisão no céu. O foguete está indo em sua direção, é impressionante vê-lo assim na Flórida", reiterou o jornalista.

Após oito minutos, a fase principal se separou do foguete. Quase uma hora e meia após a decolagem, um último impulso da fase superior colocou a cápsula Orion a caminho da Lua, onde chegará em alguns dias. Para este voo de teste, sem astronauta a bordo, a Orion não vai aterissar na Lua, mas vai se aventurar e chegar a 64 mil quilômetros dela, um recorde para uma embarcação habitável.

Missão de 25 dias

A missão Artemis 1 deve durar 25 dias, com várias etapas delicadas. Depois, a Orion iniciará o retorno à Terra e testará seu escudo térmico, o maior já construído. Ao atravessar a atmosfera, a cápsula terá que suportar temperaturas que alcançam metade da temperatura da superfície do Sol. O pouso no Oceano Pacífico está previsto para 11 de dezembro.

O lançamento desta quarta-feira representa uma grande estreia do programa que pretende levar a primeira mulher e a primeira pessoa negra à Lua. "Este foguete custou muito suor e lágrimas", declarou na terça-feira (15) o diretor da Nasa, Bill Nelson. "Nos permitirá voar até a Lua e voltar durante décadas", afirmou.

De fato, depois do foguete Saturn V das missões Apollo e após os ônibus espaciais, o SLS inaugura uma nova era de exploração humana, desta vez do espaço profundo. Em 2024, Artemis 2 levará os astronautas à Lua, mas sem pousar no satélite. Esta honra será reservada para a tripulação do Artemis 3, provavelmente em 2025.

A Nasa planeja ter uma missão anual para construir uma estação espacial em órbita ao redor da Lula e uma base em seu polo sul. O objetivo é testar novos equipamentos como trajes, veículos, uma minicentral elétrica e o uso de água gelada no local para estabelecer uma presença humana duradoura.

O experimento tem a meta de preparar um voo tripulado para Marte, talvez no fim da década de 2030. Esta viagem, de uma escala completamente diferente, demoraria pelo menos dois anos para ser concluída.

