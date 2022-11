Depois de ter sua conta restabelecida, Trump diz 'não ver razão' para voltar ao Twitter

Donald Trump já registrou oficialmente sua candidatura à corrida para a Casa Branca em 2024. © Білий Дім

Texto por: RFI 2 min

O bilionário Elon Musk, proprietário do Twitter, restabeleceu no sábado a conta de Donald Trump na rede social, depois que mais de 15 milhões de usuários (51,8% do total) votaram a favor da restituição da conta do ex-presidente americano. Trump apreciou a consulta, mas disse que prefere usar a rede social que criou – Truth Social – como plataforma de difusão de suas ideias.