EUA: tiroteio em boate LGBT deixa pelo menos 5 mortos no Dia da Visibilidade Trans

Imagens da intervenção da polícia no tiroteio em uma boate LGBT+ em Colorado Springs, EUA, em 19 de novembro.

Pelo menos cinco pessoas morreram e 18 ficaram feridas em decorrência de um tiroteio em uma boate LGBT+ em Colorado Springs, no estado do Colorado, nos Estados Unidos. O ataque aconteceu na noite de sábado (19), informou a polícia local.

"Houve um tiroteio em um clube local hoje à noite. Temos 18 pessoas feridas e cinco mortas", disse uma porta-voz da polícia, alertando que era provável que o número de vítimas aumentasse.

A polícia respondeu a uma chamada por volta das 23h57, horário local (1h57 de domingo, horário de Brasília), por causa de um tiroteio em andamento em um clube local, o Club Q. Os agentes de segurança localizaram um indivíduo dentro da boate que acreditam ser o suspeito, afirmou a polícia.

"Clientes heróicos"

Por sua vez, o Club Q agradeceu a rápida intervenção dos policiais e "os clientes heróicos que subjugaram o atirador e pararam este hediondo ataque", de acordo com uma postagem publicada no Facebook. O estabelecimento disse estar "chocado com este ataque sem sentido à nossa comunidade".

Nessa mesma noite, o clube havia anunciado um evento LGBT+ "com todos os tipos de identidades de gênero e estilos", por ocasião do Dia da Visibilidade e da Memória Trans, celebrado internacionalmente em 20 de novembro.

(Com AFP)

