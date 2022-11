Brasil é, de longe, principal comprador na América Latina de agrotóxicos exportados pela França

A França é um dos maiores consumidores de pesticidas da União Europeia, mas também um dos maiores exportadores de pesticidas, em especial para a América Latina. Imagem de ilustração. REUTERS - PASCAL ROSSIGNOL

Texto por: RFI 5 min

O governo francês aprovou a exportação de mais de 7.400 toneladas de agrotóxicos proibidos no país desde o início do ano, apesar da adoção de uma lei histórica em vigor em 2022, que interdita a prática. Uma investigação da ONG suíça Public Eye et Unearthed mostra as falhas da legislação para o setor e como as empresas francesas conseguiram contornar a lei para vender para diversos países – com destaque para o Brasil – os princípios ativos de alguns desses produtos proibidos, a priori, para a exportação.