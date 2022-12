USA: Geórgia vai às urnas em eleição decisiva para a política americana

Os residentes locais aguardam na fila para votar durante o segundo turno das eleições de meio de mandato na Igreja Batista Central em Columbus, Geórgia, EUA, em 6 de dezembro de 2022. REUTERS - CHENEY ORR

Texto por: RFI 2 min

Os eleitores do estado da Geórgia, nos Estados Unidos, votam nesta terça-feira (6) para escolher o seu representante para o Senado Federal. Nenhum candidato atingiu mais de 50% dos votos nas eleições ocorridas no início de novembro, o que levou a esta nova votação. O pastor democrata Raphael Warnock, que concorre à reeleição, e o ex-astro do futebol americano, o republicano Herschel Walker, encerraram a campanha, na segunda-feira (5).