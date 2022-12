Peru: Castillo continua preso e estado de emergência é decretado em todo o país

Arrestation dans la banlieue de Lima, mardi 13 décembre 2022. En vertu de l'état d'urgence, déclaré dans plusieurs régions du Pérou, l'armée peut intervenir en même temps que la police pour réprimer les manifestants qui réclament le retour au pouvoir du président Pedro Castillo. REUTERS - ALESSANDRO CINQUE

Texto por: RFI 2 min

O novo governo peruano decretou, nesta quarta-feira (14), estado de emergência em todo país por 30 dias para conter as violentas manifestações que exigem eleições gerais imediatas e a libertação do presidente deposto Pedro Castillo, após seu autogolpe fracassado. Protestos já deixaram sete mortos e 200 feridos no país.