Em visita histórica aos Estados Unidos, Zelensky agradece apoio americano à Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden encontra o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no Salão Oval da Casa Branca, em Washington, em 21 de dezembro de 2022.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky foi recebido na quarta-feira (21) na Casa Branca por Joe Biden, em sua primeira viagem fora das fronteiras da Ucrânia, desde o começo da guerra.

Vestido com um pulôver caqui militar, em lugar do terno, Zelensky pousou para fotógrafos na entrada da Casa Branca ao lado do presidente americano e da primeira-dama Jill Biden.

Logo após os dois homens se dirigiram para o Salão Oval para nova sessão de fotos. Os dois presidentes se instalaram ao lado de uma lareira decorada com uma guirlanda de Natal.

"Senhor presidente, é bom tê-lo de volta" disse Biden à Zelensky. "300 dias de guerra, é difícil de acreditar", completou. O dirigente americano repetiu que a Ucrânia tem o direito de existir como nação.

"A Rússia está tentando usar o inverno como uma arma, mas os ucranianos continuam inspirando o mundo, não somente nós, mas o mundo inteiro, com sua coragem", disse Biden, acrescentando que os Estados Unidos defendem uma "paz justa" para a Ucrânia.

O presidente americano também prometeu "continuar a reforçar a capacidade da Ucrânia de se defender".

Zelensky, por sua vez, agradeceu o apoio americano "do fundo do coração" pelo apoio de Washington. "É uma honra estar aqui", disse o ucraniano visivelmente emocionado, antes de entregar a Biden uma medalha militar.

Visita histórica

O presidente ucraniano chegou nesta quarta-feira aos Estados Unidos para uma visita histórica. Após o encontro com Joe Biden, Zelensky fará um discurso no Congresso americano.

Parlamentares norte-americanos se preparam para votar um novo pacote massivo de apoio à Ucrânia, de cerca de US$ 45 bilhões. No entanto, Congresso vai mudar parcialmente para o lado da oposição republicana em janeiro, o que levanta algumas questões sobre a futura política de ajuda à Ucrânia.

Os Estados Unidos, de longe os maiores doadores de Kiev, já forneceram, segundo estimativas de especialistas, quase US$ 50 bilhões em ajuda ao país em guerra, incluindo US$ 20 bilhões em armas e assistência militar.

