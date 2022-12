Mulher e filhos de ex-presidente do Peru viajam para o México em meio à crise política

A ex-primeira dama peruana, Lilia Paredes, e sua filha Alondra Castillo aceitaram o asilo político do México, após a destituição e prisão de Pedro Castillo. Imagem de 2021 AP - Guadalupe Pardo

Texto por: RFI 2 min

A família do presidente destituído do Peru, Pedro Castillo, viajou nesta quarta-feira (21) para o México, consolidando o asilo político oferecido pelo presidente Andrés Manuel López Obrador. A ex-primeira dama, Lilia Paredes, e seus dois filhos deixaram Lima durante a madrugada ao lado do embaixador mexicano, Pablo Monroy.