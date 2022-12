Ataque ao Capitólio: Comissão acusa Trump de conspiração e recomenda proibir sua candidatura

Apoiadores do ex-presidente Donald Trump participam de um comício em Washington, em 6 de janeiro de 2021.

A Comissão de Inquérito da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, encarregada da investigação sobre a invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021, divulgou seu relatório final nesta sexta-feira (23). Após recomendar o indiciamento de Donald Trump pelo Departamento de Justiça, a comissão acusa o ex-presidente de "conspiração" e recomenda que ele seja impedido de se candidatar e de ocupar cargos públicos.

Para a Comissão de Inquérito, a conclusão é clara: Donald Trump é o responsável pelo ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Em 845 páginas, o relatório traça o retrato de um presidente que queria "obstruir a vontade do povo e derrubar a democracia americana". Uma denúncia simbólica baseada em 1 milhão de documentos coletados, mais de mil entrevistas e uma dezena de audiências públicas.

Este relatório final, concluído na última quarta-feira (21) e agora entregue ao Departamento de Justiça dos EUA, aponta para a infraestrutura da conspiração liderada por Donald Trump. Segundo o documento, o ex-presidente, seus advogados, o secretário-geral da Casa Branca e alguns parlamentares estavam todos a serviço do objetivo do republicano: estimular, via Twitter, os grupos de extrema direita a planejar e liderar a insurreição para impedir que Joe Biden fosse diplomado como presidente dos Estados Unidos em seu lugar.

Na última segunda-feira (19), a comissão de inquérito completou 18 meses de trabalho e votou a favor do processo criminal contra Donald Trump.

Segundo a comissão, essa estratégia, orquestrada por Donald Trump, é acompanhada pela tentativa deliberada de ofuscar a verdade com a história da eleição fraudada, em que ninguém, mesmo do círculo próximo do presidente, acreditava.

Obstrução da investigação

A comissão também denuncia uma obstrução sistemática da investigação sobre o ataque ao Capitólio, com pressão sobre as testemunhas para permanecerem o mais silenciosas possível durante as audiências.

Formada em julho de 2021, a comissão será dissolvida em 3 de janeiro, quando a nova maioria republicana assume o controle da Câmara dos Deputados.

Se Donald Trump será processado, a decisão agora está com o Ministério da Justiça, que deve decidir seu destino.

