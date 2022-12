Tempestade de inverno nos Estados Unidos deixa pelo menos 17 mortos

Uma forte tempestade de inverno, acompanhada de temperaturas gélidas, continua a perturbar o fim de semana de Natal nos Estados Unidos, onde causou o cancelamento de milhares de voos e provocou a morte de pelo menos 17 pessoas em oito estados.

Cerca de 530 mil residências ainda estavam sem energia na noite de sábado (24), contra até 1,5 milhão no dia anterior, principalmente na Carolina do Norte e no Maine, onde as temperaturas foram bastante negativas. As informações são do site Poweroutage.us.

O Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA (NWS) alertou a população de que o frio representa um risco mortal e pediu aos americanos nas áreas afetadas que fiquem em casa. Na sexta-feira (23), por causa do vento, a sensação térmica caiu para -48°C, ainda de acordo com o Poweroutage.us.

10:30 AM Update: Official storm-total snowfall up to 23" as of 7 AM. Yesterday's snowfall total of 16.8" was the 2nd highest all-time daily snowfall for Gaylord, with the record holding at 17" set back in 1942. #miwx pic.twitter.com/d5GomANqnG — NWS Gaylord (@NWSGaylord) December 24, 2022

No nordeste de Nova York, fortemente atingido, a governadora Kathy Hochul enviou a Guarda Nacional para Erie e Buffalo, principal cidade do estado, onde as autoridades informaram que os serviços de emergência estão quase paralisados.

A situação é particularmente impressionante em Buffalo, na fronteira com o Canadá. Um casal habitantes contou que, com as estradas intransitáveis, não tinham como fazer um deslocamento de apenas dez minutos para poder visitar a família no Natal. “Agora podemos ver do outro lado da rua, mas ontem à noite não conseguíamos ver além de nossa varanda”, disse Rebecca Bortolin, 40.

Seu namorado, Ali Lawson, apesar de uma crise de dores nas costas, prefere ficar em casa a correr o risco de dirigir até o hospital.

Mais de 3,3 mil voos cancelados

Desde a noite de quarta-feira (21), uma tempestade de inverno, uma das mais intensas em décadas, atinge o país, acompanhada de ventos polares que causam fortes nevascas, especialmente na região dos Grandes Lagos, ao norte, próximo à divisa com o Canadá.

Mais de 3,3 mil voos foram cancelados no sábado e outros 7,5 mil, aproximadamente, tiveram atrasos significativos. No dia anterior, quase 6 mil voos haviam sido cancelados, de acordo com o site de monitoramento Flightaware.com.

O secretário de Transporte dos EUA, Pete Buttigieg, declarou no Twitter no sábado que "os transtornos mais extremos ficaram para trás, com companhias aéreas e aeroportos retomando gradualmente as operações". Viajantes retidos em aeroportos de Atlanta, Chicago, Denver, Detroit e Nova York se apoiaram nesta mensagem, esperando por um milagre de Natal.

Severe weather across the country led to more than 20% of flights being canceled yesterday. Impacts continue today but FAA expects that the most extreme disruptions are behind us as airline and airport operations gradually recover. — Secretary Pete Buttigieg (@SecretaryPete) December 24, 2022

Algumas das 17 mortes em decorrência da tempestade ocorreram nas estradas, que se tornaram muito perigosas, como em Ohio, onde quatro pessoas morreram em acidentes, revelou o governador Mike DeWine.

Frio e medo das autoridades de imigração

Em diversas cidades americanas, como Denver e Chicago, abrigos foram abertos para acomodar pessoas vulneráveis, para permitir que se aqueçam e protegê-las do risco de hipotermia.

Devido às temperaturas muito baixas, a pressão na rede elétrica era extremamente alta. A operadora de dez estados do Nordeste americano pediu à população que reduza o consumo durante todo o sábado, a fim de evitar cortes. Algumas cidades, principalmente na Carolina do Norte, tiveram que cortar temporariamente a energia devido à alta demanda de eletricidade, deixando as casas sem aquecimento.

Em El Paso, Texas, migrantes aflitos vindos do México se amontoavam em igrejas, escolas e um centro cívico, relatou a professora e voluntária Rosa Falcon. Mas alguns optaram por continuar do lado de fora em temperaturas congelantes porque temiam chamar a atenção das autoridades de imigração, acrescentou ela.

"A estimativa é de que a tempestade dure até o fim de semana, antes que as temperaturas retornem às normas sazonais no meio da próxima semana", informou o NWS. "Em alguns lugares, estar ao ar livre pode causar congelamento em minutos", advertiu o serviço meteorológico no sábado.

With below-freezing temperatures expected until Tuesday, learn how to AVOID, SPOT and TREAT frostbite and hypothermia with this helpful graphic from @CDCgov #NYwx #CTwx #NJwx pic.twitter.com/lWrgc2UOs7 — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) December 24, 2022

Ondas de 8 metros

O Canadá também é afetado pela tempestade, onde as autoridades locais emitiram alertas de mau tempo. Centenas de milhares de pessoas ficaram sem energia em Ontário e Quebec, e muitos voos foram cancelados nos aeroportos de Vancouver, Toronto e Montreal.

A VIA Rail, serviço de transporte ferroviário do Canadá, informou que todos os trens de Toronto para Ottawa e Montreal seriam suspensos no dia de Natal após um descarrilamento de trem, enquanto "condições climáticas extremas" levaram a muitos outros cancelamentos.

Desde a tarde de sexta-feira, a tempestade se transformou em uma "bomba de baixa pressão": um intenso conflito entre duas massas de ar, uma muito fria do Ártico e outra tropical do Golfo do México.

Bombas de baixa pressão podem produzir fortes chuvas ou nevascas, inundações costeiras e ventos com força de furacão. De Toronto, a meteorologista Kelsey McEwen relatou ondas de até oito metros no Lago Erie. O boletim meteorológico dos EUA relatou ventos de 120 km / h em Fairport Harbor, Ohio, em torno do lago.

(Com informações da AFP)

