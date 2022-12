Filho de brasileiros eleito deputado nos EUA admite ter mentido sobre seu currículo

O filho de brasileiros eleito deputado americano em Nova York, George Santos, admitiu ter mentido sobre seu currículo durante a campanha eleitoral.

Ao longo das eleições, o candidato republicano ostentava uma biografia de sucesso: filho de imigrantes com diploma na área de finanças, passagens por grandes bancos de investimento e fundador de uma ONG de cuidado de animais abandonados. Mas uma investigação do jornal The New York Times da semana passada revelou que parte dessa biografia era falsa.

Em seu primeiro pronunciamento à imprensa desde o escândalo, o deputado eleito reconheceu na segunda-feira (26) ter mentido em seu currículo. Santos, de 34 anos, não se formou pela Baruch College, e na realidade sequer tem diploma de ensino superior.

O deputado eleito também dizia ter trabalhado em Wall Street até se tornar um investidor de sucesso, com passagens pela Goldman Sachs e pelo CitiGroup. Mas, como mostrou a reportagem, nenhuma dessas empresas tinha registros dele em sua lista de funcionários. George Santos alega ter prestado serviços para essas empresas através de sua própria consultoria, a Link Bridge. A confusão, segundo disse ao New York Post, teria sido culpa de uma “má escolha das palavras”.

Dizendo não pretender inventar desculpas, o deputado eleito argumentou que "muita gente exagera em seu currículo ou modifica algumas coisas" e sublinhou estar “envergonhado e sentia muito” por ter “embelezado” sua biografia.

Apesar de admitir múltiplas mentiras, o republicano ressaltou não ter cometido qualquer crime. “Eu não sou um criminoso. Nem aqui, nem no exterior, ou em qualquer jurisdição do mundo.”

No entanto, uma reportagem do jornal Folha de São Paulo aponta que em 2008 ele confessou a culpa em um crime de estelionato em Niterói.

Escândalo causa transtorno na maioria republicana

Santos conquistou a vaga de deputado no terceiro distrito do Estado de Nova York frente ao candidato democrata Robert Zimmerman, nas eleições de meio de mandato, quando os republicanos alcançaram a maioria na Câmara.

Desde as revelações feitas pelo jornal NYT, Zimmerman pede que o republicano renuncie a seu cargo.

"A verdade é que Santos mentiu totalmente para os eleitores (...) e não merece representar Long Island e Queens", afirma o democrata. Ele pede que a Comissão de Ética da Câmara dos Representantes e a Comissão Eleitoral Federal façam a "investigação imediata" do caso.

Nas últimas eleições para o Congresso, os republicanos conquistaram, por uma magra diferença, a maioria das cadeiras da Câmara para a próxima legislatura. Foram 222 republicanos eleitos, entre eles Santos, contra 213 democratas. Os deputados vão tomar posse no próximo dia 3 de janeiro.

