Depois dos Estados Unidos, México enfrenta onda de frio excepcional, com temperaturas de até -15°C

Migrantes acampados na fronteira do México com os Estados Unidos agora também enfrentam uma onda de frio extremo. AP - Fernando Llano

Texto por: RFI 1 min

A onda de frio que atingiu os Estados Unidos está se espalhando para o México, onde são esperadas temperaturas incomuns, de até -15°C, nesta quarta-feira (28). As regiões montanhosas do norte do país são as mais afetadas, assim como o centro do México, onde foram observadas nevascas excepcionais.