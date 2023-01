Uma pátria de ‘Pelés’: 700 bebês peruanos são registrados com o apelido do Rei do Futebol

Todos os anos, no dia 1º de janeiro, o Registro Nacional de Identificação do Peru publica a lista dos nomes mais curiosos escolhidos pelos pais para batizar seus recém-nascidos. Neste início de 2023, os craques do futebol estão no topo da lista. Poucos dias após sua morte, Pelé é o novo nome de centenas de crianças peruanas.

Éric Samson, correspondente da RFI na região

Muitos peruanos decidiram homenagear o Rei do Futebol após sua morte, que aconteceu no dia 29 de dezembro. Até o final do ano, é provável que o número de "bebês Pelés" cresça ainda mais no país.

Por enquanto, os nomes Ronaldo e Cristiano Ronaldo ainda são os preferidos da lista divulgada pelo Registro Nacional de Identificação do Peru, que organiza os dados das certidões de nascimento emitidas no país. De acordo com o órgão, 30 mil crianças nascidas em 2022 se chamam Ronaldo ou Cristiano Ronaldo, em homenagem ao craque português, que venceu cinco vezes a Bola de Ouro.

A Copa do Mundo também influenciou muitas famílias. Messi, sobrenome do artilheiro argentino, foi escolhido por 27 pais peruanos. Além disso, 176 crianças agora se chamam Argentina. Dibu, nome do goleiro da seleção campeã da Copa, foi outra fonte de inspiração.

276 bebês peruanos foram batizados com o nome de Messi, segundo as autoridades do país REUTERS - MOLLY DARLINGTON

Os peruanos também não escondem sua admiração pela seleção francesa: o artilheiro Mbappé agora tem 230 xarás no país, e o jogador Antoine Griezman, 86. Outros bebês podem ser considerados vítimas de sua época: três pequenos peruanos agora se chamam "Mundial" e um deles será provavelmente o único "Catar" do Peru.

O campeão de popularidade, entretanto, continua sendo Maverick, o personagem de Tom Cruise no filme "Top Gun". © 2022 Paramount Pictures. All Rights Reserved/ festival de cannes/press

"Top Gun" é imbatível

A realeza britânica e o cinema também povoam o imaginário coletivo em terras andinas. O Registro Nacional de Identificação do Peru informa que 550 meninas agora se chamam Elizabeth II, em homenagem à rainha. Já o rei Charles III inspirou apenas cinco famílias, o que prova de que o novo monarca não está entre as figuras mais populares da família real.

Merlina, nome em espanhol da série "Wednesday", de Tim Burton, que conta a história de Wednesday Addams, da célebre "Família Addams", foi escolhido pelos pais de 250 meninas. O campeão de popularidade, entretanto, continua sendo Maverick, o personagem de Tom Cruise no filme "Top Gun", de 1986, nome de registro de 733 crianças peruanas no útlimo ano. A título de curiosidade, apenas uma criança foi registrada como o polêmico empresário Elon Musk.

