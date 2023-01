Kevin McCarthy é eleito presidente da Câmara dos Representantes dos EUA após longa batalha

Já passava da meia noite em Washington quando o republicano Kevin McCarthy foi eleito, na madrugada deste sábado (7), presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. A eleição pôs fim a quatro dias de debates e mais de uma dezena de rodadas de votação marcadas por forte tensão. O presidente democrata Joe Biden felicitou McCarthy, deputado eleito pela Califórnia, e pediu que ele "governe com responsabilidade".

Com informações do correspondente em Washington, Guillaume Naudin

Pela primeira vez em mais de 160 anos, a escolha do presidente da Câmara dos Representantes durou vários dias e foram necessárias 15 votações. Deputados conservadores se recusaram inúmeras vezes a dar seus votos a Kevin McCarthy, de 56 anos, que consideravam não ser solidário o suficiente com Donald Trump.

McCarthy julgava ter alcançado os seus objetivos à altura da 14ª votação, mas em razão de concessões sobre o futuro funcionamento da Câmara, o “trumpista” eleito pela Flórida, Matt Gaetz, finalmente se opôs a ele na última hora.

Décima quinta rodada decisiva

Após um momento de grande apreensão, uma 15ª rodada foi organizada. Na última votação, os deputados mais resistentes resolveram se abster, diminuindo assim matematicamente o número de votos necessários: McCarthy obteve 216 votos contra 212, menos do que a maioria absoluta, sendo eleito como "orador" da Casa, mas saiu enfraquecido e em posição bastante precária, segundo analistas políticos.

Os deputados ultraconservadores mostraram o seu peso na política americana e o seu poder, acenando que nada será feito sem eles. A eleição aconteceu em 6 de janeiro, exatos dois anos após a invasão do Capitólio por partidários do ex-presidente Donald Trump. Dessa vez, foram justamente aqueles que apoiaram os desordeiros que lideraram o jogo político na Câmara dos Representantes.

Esta eleição marca o fim do domínio dos democratas em ambas as casas do Congresso. “Nosso sistema é construído sobre freios e contrapesos. É hora de sermos um freio e reequilibrarmos as políticas do presidente", disse McCarthy em seu discurso de posse, em que também estabeleceu como prioridades a redução das despesas relacionadas com a imigração.

A agenda dos próximos meses prevê, ainda, negociações sobre o aumento do teto da dívida pública americana, o financiamento do estado federal e, potencialmente, a liberação de envelopes de ajuda financeira adicionais para a guerra na Ucrânia.

Com novo controle da Câmara, os republicanos também prometeram lançar uma série de investigações sobre a gestão da pandemia por Joe Biden ou a retirada do Afeganistão.

