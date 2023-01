George Santos, o filho de brasileiros que enganou a América, vira piada em programas de televisão

A história de George Santos, deputado republicano acusado de ter mentido sobre vários aspectos de sua vida, virou tema de piada em alguns dos principais programas de televisão dos Estados Unidos. Os apresentadores Jimmy Kimmel, Stephen Colbert e Jimmy Fallon fizeram sátiras sobre o assunto após a divulgação de novas imagens que mostram aspectos até então desconhecidos do passado do político filho de brasileiros.

Santos ajudou o Partido Republicano a garantir uma estreita maioria na Câmara ao ganhar uma cadeira por um distrito de Nova York nas eleições de meio de mandato de novembro. Mas desde que uma investigação do jornal The New York Times colocou em dúvida os principais aspectos de sua educação e sua experiência profissional, as incoerências se acumulam em seu percurso.

Até onde se sabe, George Anthony Devolder Santos tem 34 anos, mas parece ter vivido várias vidas. Filho de imigrantes brasileiros nascido no Queens, ele afirmou vir de uma família de judeus que fugiram no nazismo na Europa, diz ter dirigido uma associação de proteção de animais – da qual teria desviado fundos arrecadados –, e contou ter 13 imóveis em seu nome nos Estados Unidos – informação desmentida desde então.

Para completar, mentiu sobre o financiamento de sua campanha e seu nome aparece ligado ao primo de um oligarca russo, Viktor Vekselberg, visado por sanções norte-americanas. Sua eleição também teria contado com o apoio financeiro da família do italiano Rocco Oppedisano, preso por transporte ilegal de imigrantes.

Santos chegou passar alguns períodos de sua vida no Brasil. Ele fala português com sotaque americano, mas isso não o impediu de ser acusado, segundo informações divulgadas pela imprensa, de ter feito compras em uma loja calçados em Niterói usando cheques roubados. Na semana passada, fotos de Santos vestido de drag queen em uma festa em 2008 no Brasil completaram a lista de descobertas.

O deputado é gay assumido e casado com um homem. No entanto, ele afirma que nunca foi drag queen no Brasil. “Eu era jovem e me diverti em um festival. Processe-me por ter uma vida”, retrucou. “A mídia continua a fazer afirmações ultrajantes sobre minha vida enquanto estou trabalhando para entregar resultados”, se defendeu nas redes sociais.

The most recent obsession from the media claiming that I am a drag Queen or “performed” as a drag Queen is categorically false.



The media continues to make outrageous claims about my life while I am working to deliver results.



I will not be distracted nor fazed by this. — George Santos (@Santos4Congress) January 19, 2023

Neste fim de semana, Jimmy Kimmel, Stephen Colbert e Jimmy Fallon sentiram o potencial cômico do personagem e usaram o assunto em seus monólogos na abertura dos programas, além de convidarem comediantes para imitar o deputado.

"Eu sou o Batman!"

No The Tonight Show, do canal NBC, Santos é interpretado por Jon Lovitz, que fez uma série de piadas sobre o que está sendo apresentado como uma forma de mitomania patológica do deputado. O personagem diz ao apresentador Jimmy Fallon que inventou o basebol, que é o primeiro-ministro de Israel e que está de passagem pela cidade para receber seu Nobel da Paz, além de contar que ficou em primeiro lugar na maratona de Nova York, enquanto brinca com uma versão da canção My Way.

No The Late Show, do canal CBS, Stephen Colbert começa o programa listando algumas das declarações feitas pelo republicano e diz que “o país inteiro quer saber a verdade sobre George Santos”, antes de convidar o ator Harvey Guillén, que aparece caracterizado como o deputado.

Na cena, o personagem é questionado sobre sua mãe, que o verdadeiro George Santos afirmou ter morrido em diferentes datas, inclusive em 2001, entre as vítimas do ataque às Torres Gêmeas do 11 de setembro. “Como você tem coragem de me perguntar isso agora? Não notou que acabo de sair do funeral dela”, responde o personagem, que coloca um véu preto na cabeça, em sinal de luto.

Já no programa Jimmy Kimmel Live!, do canal ABC, Santos é interpretado por Nelson Franklin, que é perseguido pela câmera nos corredores do que seria a Câmara dos representantes. O personagem também faz várias piadas, algumas de gosto duvidoso, diz ser “o primeiro gay, judeu, latino a andar sobre a lua”, e afirma que “seu povo construiu as pirâmides [do Egito] quando eram escravizados”. A cena termina com Franklin saindo pela janela do prédio, antes de declarar: “Eu sou Batman”.

Digno de um personagem de ficção

Na vida real, George Santos reconheceu ter inventado partes significativas de seu currículo: ele confessou que não se formou nas universidades que havia declarado e que não trabalhou no Citigroup Bank ou no Goldman Sachs Investment Bank, como informou em seu currículo. Porém, ele ainda não explicou as incoerências ligadas ao financiamento de sua campanha e enfrenta críticas cada vez mais virulentas da parte de seus eleitores, que pedem sua renúncia.

Enquanto isso, Santos é perseguido pela imprensa e tenta se manter no cargo, cultivando a aura de um personagem que já tem tudo para virar série de ficção na Netflix.

