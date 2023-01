Canadá vai pagar indenização bilionária a comunidades indígenas

O primeiro-ministro canadense Justin Trudeau, quarto da esquerda para a direita, e outros ministros caminham juntos nos antigos terrenos da St. Joseph's Mission Residential School, um dos internatos onde ocorreram os crimes, em Williams Lake, British Columbia, em 30 de março de 2022. AP - Darryl Dyck

Texto por: RFI 2 min

O governo canadense pagará mais de US$ 2 bilhões a centenas de comunidades indígenas em compensação por quase um século de abusos sofridos por crianças em escolas residenciais, desde o final do século 19 até a década de 1990. O dinheiro irá para um fundo, protegido por 20 anos, e será administrado por nove indígenas, além de um representante do poder público.