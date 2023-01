Ao menos 7 pessoas morrem no segundo tiroteio em 48 horas na Califórnia

Enquanto os investigadores ainda tentam entender os motivos do massacre que deixou 11 mortos na região de Los Angeles no fim de semana, um novo tiroteio é registrado em duas fazendas perto de São Francisco na segunda-feira (23), fazendo ao menos sete vítimas. No centro das violências, está a comunidade asiática em pleno período festivo do Ano-Novo Lunar.

Com informações do correspondente da RFI em Washington, Guillaume Naudin, e da AFP

Segundo as autoridades locais, o principal suspeito do tiroteio é Chunli Zhao, de 67 anos. Ele se entregou voluntariamente à polícia em Half Moon Bay, na costa oeste da Califórnia, afirmando ter assassinado a tiros sete colegas.

Todas as vítimas são chineses que trabalhavam em fazendas do condado de San Mateo. Uma oitava pessoa também foi ferida pelos disparos e está hospitalizada em estado grave.

Dentro do do carro do suspeito, os policiais encontraram uma pistola semiautomática. Muito mistério paira sobre as motivações do suposto atirador, que já havia sido preso em 1994 por porte ilegal de armas de fogo.

A tragédia ocorreu menos de 48 horas depois que um homem invadiu um salão de dança em Monterey Park, perto de Los Angeles, na noite de sábado (21), onde disparou 42 tiros e matou 11 homens e mulheres. Todas as vítimas tinham mais de 50 anos.

Após o massacre, o atirador, Huu Can Tran, de 72 anos, tentou invadir outro salão de dança próximo, mas foi desarmado por um empregado do local antes de fugir. Horas depois, a polícia o encontrou morto em seu carro, e indicou que o homem cometeu suicídio.

Novas revelações

As autoridades revelaram novos detalhes sobre o ataque de sábado e exploram a relação do atirador com os salões de dança. Segundo o jornal Los Angeles Times, o crime teria sido motivado por ciúmes porque a ex-esposa do autor do ataque havia sido convidada para uma festa, mas ele teria sido excluído do evento por ser violento.

Muitos moradores permaneceram incrédulos com o crime nesta cidade pacata de 60 mil habitantes, a maioria descendentes de asiáticos. Até o momento, as autoridades divulgaram a identidade de quatro vítimas: My Nhan, de 65 anos, Valentino Alvero, de 68 anos, Xiujuan Yu, de 57 anos, e Lilan Li, de 63 anos.

"Entramos no Ano-Novo Lunar com o coração partido. Nunca imaginamos que ela pudesse morrer tão repentinamente", disse a família de My Nhan nas redes sociais.

Huu Can Tran, de origem chinesa, emigrou aos Estados Unidos há algumas décadas, onde se casou. Em entrevista ao canal CNN, a ex-mulher contou que o homem não era particularlmente violento, mas se irritava facilmente.

Segundo um amigo do atirador, Huu Can Tran frequentava assiduamente o salão de dança, onde era "hostil com muitas pessoas", a quem acusava de dizer "coisas desagradáveis ​​sobre ele".

O trailer onde o atirador morava, em Hemet, a cerca de 140 quilômetros de Los Angeles, foi revistado. No local, um fusil e munições foram apreendidos.

Aumento de aquisição de armas de fogo

Em visita a Monterey Parka na segunda-feira, o governador da Califórnia, Gavin Newsom, criticou a proliferação incontrolável de armas de fogo nos Estados Unidos.

"É uma pena", disse o democrata. “Devemos fazer melhor do que isso, devemos mostrar o caminho para o mundo, não apenas responder a essas incontáveis crises ​​e dizer, repetir orações e condolências”, afirmou.

Cerca de 49 mil pessoas morreram baleadas em 2021 nos Estados Unidos, contra 45 mil em 2020, um ano que já havia batido recorde de violências. Em média, o país registra 130 mortes por dia com armas de fogo, mais da metade são suicídios.

