Com os menonitas da Bolívia

Por várias semanas, a oligarquia boliviana lançou várias operações destinadas a enfraquecer, ou mesmo derrubar, o poder da província de Santa Cruz: manifestações violentas, greves patronais etc. Longe dessa agitação, mas a apenas algumas dezenas de quilômetros, uma comunidade religiosa evangélica vive uma vida atemporal. Um mergulho num mundo ao lado do mundo…

Estamos bem no meio do Oriente boliviano, numa tarde de maio de 2022. Com os sapatos pisando a terra escura, um grupo de jovens ajuda Franz Groening Peters, que agora se chama Francisco, de 32 anos, a fabricar um telhado. Eles vão vendê-lo depois, na cidade de Santa Cruz de la Sierra, a cerca de 300 quilômetros dali. Eles trabalham ao ritmo do reggaeton, fumam cigarro, pilotam motos e verificam regularmente suas mensagens no WhatsApp e no Instagram. “Agradeço aos meus pais por terem deixado a colônia de Nueva Esperanza”, explica Francisco. “Sou feliz por ter podido crescer em liberdade.”

A província de Chiquitos, a leste de Santa Cruz de la Sierra, abriga dezenas de colônias menonitas descendentes dos anabatistas. Essa seita alemã formada na Saxônia em torno de Thomas Muntzer, além do batismo dos adultos depois da reconversão, reclamava a extensão da Reforma ao plano social por meio da socialização dos bens. Estima-se que cerca de 150 mil deles se encontrem na Bolívia, agrupados em cerca de 120 comunidades.1 Perseguidos desde Carlos V (1500-1558), os menonitas se lançaram em busca de terras onde pudessem perpetuar suas tradições, em um “movimento migratório constante”.2

As primeiras famílias se instalaram no departamento de Santa Cruz nos anos 1950, vindo majoritariamente do Paraguai. Mais tarde, chegaram do Canadá, depois do México e de Belize. Na Bolívia, a grande maioria dessas pessoas vive no seio das old colonies (colônias antigas), segmentos ultraconservadores da congregação. Paradas no tempo, essas comunidades seguem as regras do Novo Testamento e se mantêm distantes do resto da sociedade: não votam, não acompanham a atualidade. Não têm eletricidade nem televisão, eletrônicos, telefones celulares, música, bares, restaurantes. Uma comunidade imutável, ou quase. Pois a recente criação das colônias ditas “livres”, que remodelam o sistema tradicional introduzindo uma dose de modernidade na vida cotidiana, balança o equilíbrio do conjunto da congregação.

A colônia de Nueva Esperanza surgiu em 1975. Ela conta hoje com uma população de cerca de 4 mil habitantes, vivendo no seio de quatrocentas famílias. Nos 30 quilômetros de comprimento, cerca de quarenta pequenos lotes, organizados em torno de uma casinha rudimentar e separados por longas pistas de areia retilíneas, quadriculam o espaço. Nesse pequeno mundo onde o tempo parece congelado, a vida gira em torno da agricultura e da criação de gado: cultura do milho e da soja; produção de leite e queijo.

Isaac Keller, 43 anos, de origem belizense, é o chefe religioso do lote Casa #2. Ele faz parte desse grupo de homens detentores do poder e muito respeitados pela comunidade, também chamados de “ministros”, que vigiam a colônia para preservar a ordem. A essa camada religiosa e autoritária se conjuga um sistema patriarcal rigoroso, que proíbe as mulheres de falar com pessoas vindas de fora, incluindo este jornalista. Por outro lado, elas podem cozinhar, confeccionar roupas e cuidar das crianças…

As comunidades menonitas se caracterizam também pela severidade da escolaridade oferecida, que se interrompe aos 12 anos: “Nenhum acesso a outras fontes de informação além dos textos religiosos”, lembra Groening. Os meninos aprendem matemática e espanhol, a fim de se prepararem para as raras “saídas” que farão na vida.

O primeiro motivo de “saída” está ligado à criatividade desses grupos para cultivar terras pouco férteis. Um habitante da comunidade Casa #37, por exemplo, concebeu uma máquina que busca água no subsolo. Ele aluga o serviço para as populações bolivianas do entorno. Graças às suas competências técnicas, os menonitas souberam se impor como um dos motores da economia e do desenvolvimento da região de Santa Cruz. “Aqui nos deixam tranquilos… Havia terra, pudemos ocupá-las livremente”, testemunha Juan, antes de acrescentar: “Nós nos entendemos bem com eles, com os bolivianos, mas nossas relações normalmente se limitam ao comércio”. Os menonitas gozam também da nacionalidade boliviana, assim como do direito de voto, o qual não utilizam.

Segunda ocasião de saída: as que conduzem a Santa Cruz, na segunda-feira de manhã. Os homens são levados por motoristas bolivianos ou em táxis coletivos3 para vender uma parte de sua produção e comprar utensílios de trabalho e roupas.

Pode acontecer de terem de sair da comunidade para procurar um tratamento médico indisponível dentro dela.

Ao ouvir Friesen, cerca de 20 anos, dizer que joga futebol, acompanha os jogos do Real Madrid e passa muito tempo jogando com seu Xbox, temos a noção do fosso que o separa de nossos interlocutores de Nueva Esperanza. Mesma constatação quando, na casa de Groening, vemos uma garrafa de Coca-Cola na mesa e um iPhone ao lado de um cubo mágico na cesta de frutas. No entanto, nos encontramos em uma colônia menonita.

Desafios ecológicos

A cerca de 50 quilômetros de Nueva Esperanza, Hacienda Verde abriga pelo menos 75 famílias e cerca de trezentas pessoas. Em 2016, membros da antiga comunidade foram expulsos. Os julgamentos, seguidos de excomunhão, tinham causas variadas: alguns tinham utilizado um telefone celular; outros foram surpreendidos consumindo álcool. Também acontece que se expulsem membros considerados pouco exigentes em sua prática religiosa. Os párias compram terras para fundar suas próprias colônias. Eles logo veem chegar pessoas como o pai de Francisco Groening, que não suportava mais viver na austeridade sob a palmatória religiosa imposta pela comunidade. Ele hoje está casado com Ximena, uma boliviana: um desrespeito à endogamia exigida antes.

Os habitantes de Hacienda Verde não romperam, no entanto, com todas as suas antigas práticas. A atividade permanece a mesma. Mas, diferentemente dos embolsados, literalmente “ensacados”, eles podem estudar e melhor se inserir no tecido da economia local. Eles dirigem, usam telefone, aproveitam as maravilhas que permite a eletricidade e se mostram menos estritos em sua disciplina religiosa. Na escola, as crianças recebem o ensino previsto pelo sistema educacional boliviano.

Mesmo que os “expulsos” de Hacienda Verde se questionem quanto à sobrevivência das comunidades tradicionais e conservadoras, o futuro incerto dos menonitas na Bolívia parece também obscurecido pelos desafios de ordem econômica e ecológica. A questão das terras e do desmatamento, ligada ao seu lugar na produção agrícola boliviana, levou, em fevereiro, à expulsão da comunidade Valle Verde pelo Instituto Nacional da Reforma Agrária (Inra) por ocupação não autorizada de terrenos públicos.4

Dissidência

O menonismo é uma ramificação do protestantismo nascida na Suíça e difundida no Vale do Reno ao longo da Reforma protestante da primeira metade do século XVI. Julgando insuficientes as transformações iniciadas por Lutero, os menonitas entraram em dissidência com a corrente protestante afirmando sua fidelidade a uma série de princípios estritos editados pelo padre holandês Menno Simons (1496-1561): separação da Igreja e do Estado, recusa de batismo para as crianças – transferido para a idade adulta, uma vez conscientes de sua adesão aos princípios do Novo Testamento –, não violência absoluta, leitura literal dos escritos bíblicos e primazia da obediência a Deus em relação à fidelidade ao Estado. Evangélicos anabatistas, os menonitas se liberalizaram e progressivamente integraram a sociedade, contrariamente ao movimento amish, oriundo da divergência teológica entre o conservador suíço Jakob Amman e os menonitas da Alsácia do fim do século XVII. Os amish, essencialmente presentes nos Estados Unidos e no Canadá, são, portanto, o produto de uma ruptura no seio do menonismo. Os menonitas constituem, no entanto, comunidades que vivem em quase autarquia. Eles limitam suas trocas com o resto do mundo ao comércio de alimentos e seu abastecimento. A rejeição ao progresso técnico – exceto o combustível e o trator –, a endogamia confessional e o emprego do Plautdietsch (o baixo-alemão menonita) estão entre seus principais signos distintivos.

*Alexandre Marcou é jornalista e fotógrafo.

1 Ivone Juárez, “Bolivia, el país con más menonitas estrictos olvidados por el Estado” [Bolívia, o país com mais menonitas estritos esquecidos pelo Estado], paginasiete.bo, 22 maio 2022. Ela lembra bem que não existem “dados oficiais a respeito do número de menonitas que vivem no território”.

2 Ler “Quatre siècles de persécutions et de migrations” [Quatro séculos de perseguições e migrações], Le Monde Diplomatique, ago. 2001, no qual se apoia este parágrafo.

3 Proibição de veículos a motor, exceto tratores. Em algumas colônias, eles são equipados com rodas de ferro, principalmente para dissuadir aqueles que desejam fugir pela estrada.

4 Eduardo Ruilowa, “INRA ratifica desalojo de menonitas en Valle Verde” [Inra ratifica despejo de menonitas em Valle Verde], eldeber.com.bo, 16 fev. 2022.

