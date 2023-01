Haiti: famílias aguardam notícias de detentos após motim que deixou ao menos 14 mortos em prisão

Prisão de Gonaives, no noroeste do Haiti, foi palco de uma violenta rebelião na última sexta-feira (27).

As autoridades ainda tentam esclarecer o motim que deixou vários mortos na última quinta-feira (26) na prisão de Gonaives, no noroeste do Haiti. Oficialmente, 14 pessoas morreram na rebelião, mas ONGs que atuam no país apontam para ao menos 27 óbitos. Diante do local, famílias aguardam por notícias.

Ronel Paul, correspondente da RFI em Porto Príncipe

Um dia depois do violento do massacre, cadáveres permaneciam espalhados no exterior do presídio. Segundo testemunhas, um deles podia ser visto perto da porta de entrada, outro, no exterior, teve o rosto devorado por cachorros.

Do outro lado do portão de ferro, parentes de presidiários se acumulam. Aos prantos, uma mãe disse à RFI que seu filho tem apenas 16 anos. "Ele foi preso após assaltos em Gonaives", conta. Até o momento, ela não sabe se o adolescente é uma das vítimas do motim. "Fiquei sabendo que muitos detentos morreram", reitera.

Outra mãe conta à RFI que veio de uma cidade vizinha, Marmelade, a cerca de 52 quilômetros de Gonaives. O filho, de 17 anos, foi detido há três meses. Ela teme que ele esteja entre os mortos.

"Meu filho se chama Luckson Pierre. Ele estava na célula número 1. Ele brigou em outra prisão e foi transferido para Gonaives. Não consigo mais aguentar essa espera", diz.

Massacre era previsível, diz militante

Com um tablet na mão, o militante de direitos humanos Jean Rony Lima recolhe informações entre os familiares que aguardam por notícias fora do presídio. Segundo ele, o incidente era previsível.

"Quando você tem 560 detidos em quatro células, gerenciados por dois ou três policiais acompanhados de alguns agentes de segurança que não foram formados para isso, o que ocorreu não foi por acaso", diz, lembrando a rebelião da polícia nacional contra o governo.

Na última quarta-feira (25), seis policiais foram mortos no norte do Haiti quando uma gangue atacou uma delegacia. Revoltados, policiais ergueram barricadas e bloquearam algumas ruas da capital. Alguns tentaram chegar até o escritório do contestado primeiro-ministro Ariel Henry, outros invadiram a pista do aeroporto internacional Toussaint-Louverture.

Presos em fuga

Segundo a imprensa local, ao menos 11 pessoas conseguiram fugir da prisão no momento do motim. No entanto, ao tentarem deixar o presídio, entraram em confronto com um grupo de indivíduos armados que chegavam para tentar libertar um detento. Segundo autoridades haitianas, os autores do motim ainda não foram identificados.

No momento da fuga, 17 mulheres presas no local foram estupradas. Entre elas, uma detenta que havia acabado de dar à luz e uma menor.

A identidade das vítimas da rebelião não foi divulgada até o momento. As mídias locais indicam que, após o pedido de autoridades judiciárias, um caminhão da prefeitura de Gonaives levou os cadáveres para o principal cemitério da cidade, onde foram enterrados em uma fossa comum.

