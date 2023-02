Chile: incêndios que já mataram 22 pessoas foram provocados por ação humana

Chilenos observam as chamas que atingem florestas em Santa Juana, em 3 de fevereiro de 2023. AFP - JAVIER TORRES

Texto por: RFI 3 min

A Promotoria chilena anunciou a prisão de duas pessoas ligadas aos incêndios florestais que já fizeram 22 vítimas no centro-sul do país. Os suspeitos teriam sido responsáveis pelo fogo que atingiu as regiões de Biobío e La Araucanía. Mais de 200 focos de incêndio foram identificados no Chile e a situação está longe de ser controlada, de acordo com as autoridades locais.