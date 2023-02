EUA e Canadá registram temperaturas negativas recordes, termômetros devem subir a partir de domingo

O nordeste dos Estados Unidos e o leste do Canadá experimentaram neste sábado (4) temperaturas negativas que atingiram recordes, causando condições perigosas para as populações. De acordo com os meteorologistas, as condições do tempo devem melhorar gradualmente, a partir deste domingo (5).

No topo do Monte Washington, no estado americano de New Hampshire, a sensação térmica (considerando o vento frio) atingiu -78°C, na noite de sexta-feira (3), informou o US Weather Services (NWS). Este cume de montanha tem a fama de ter "o pior clima do mundo". De acordo com o site especializado Weather Channel, o recorde anterior de temperatura sentida no local havia sido de -74°C.

Vista do topo da torre do observatório de Mount Washington State Park. Em New Hampshire, EUA, 4 de fevereiro de 2023 Observatório Mount Washington/mountwashington.org/Folheto via REUTERS via REUTERS - mountwashington.org

Em Nova York, na costa leste americana, onde os termômetros caíram para -16°C no famoso Central Park, os abrigos para sem-teto estão cheios e a ordem das autoridades locais é para que ninguém seja recusado de entrar.

Em Boston, as escolas foram fechadas na sexta-feira por precaução.

Enquanto isso, os serviços meteorológicos locais do Maine relataram uma sensação térmica de -51°C, na pequena cidade de Frenchville, perto da fronteira com o Canadá.

Alertas de frio extremo emitidos pelo Environment Canada estavam em vigor em grande parte do Quebec e nas províncias marítimas do leste do Canadá, com temperaturas chegando a -40°C ou mesmo -5O°C, em várias regiões.

Em Montreal, fez -29°C no início da manhã deste sábado, no aeroporto internacional, e -41°C levando em conta o vento frio, de acordo com os serviços meteorológicos.

O frio polar causou consumo recorde de eletricidade em Quebec. O consumo atingiu o pico no final da tarde de sexta-feira. A companhia elétrica Hydro Quebec solicitou a seus clientes que reduzissem o aquecimento em um ou dois graus e que usassem menos água quente.

Carnaval adiado

Temperaturas extremas obrigaram os organizadores do Carnaval de Quebec a adiar a abertura das festividades de inverno, cujos participantes já estão acostumados ao frio. Marcado inicialmente para sexta-feira, o pontapé inicial foi adiado para o início da tarde deste sábado por precaução, pois as temperaturas muito baixas podem causar queimaduras rapidamente.

Segundo o NWS americano, "as temperaturas vão começar a subir no domingo".

(Com informações da AFP)

