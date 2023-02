Operação policial desmonta organização criminosa franco-brasileira na Guiana Francesa

Foto ilustrativa de placa mostrando distâncias entre Saint George de l'Oyapock, uma cidade da Guiana Francesa na fronteira com o Brasil. Criminosos brasileiros foram presos na capital Caiena. AFP - JEROME VALLETTE

Texto por: RFI 2 min

A operação na sexta-feira (3) contou com 200 policiais e percorreu oito locais em Caiena, a capital da Guiana Francesa, na costa nordeste da América do Sul. O resultado foi comemorado pelo ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, num tuíte publicado neste sábado (4). Onze pessoas foram presas, incluindo o líder da quadrilha, anunciou o promotor público Yves Le Clair, durante uma entrevista coletiva.