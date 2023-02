Cantora Anitta representa o Brasil na entrega do Grammy Awards em Los Angeles

Criada em um bairro de classe média baixa do Rio de Janeiro, Anitta diz que aposta na internacionalização de sua música sem deixar de lado a origem brasileira. A artista concorre ao Grammy de Melhor Artista Revelação.

Sem nenhuma candidata grande favorita para o prestigiado Grammy de Melhor Artista Revelação deste ano, a cantora Anitta aparece com muitas chances de vencer. A cerimônia é transmitida diretamente de Los Angeles, na costa oeste americana, neste domingo (5), a partir das 22 horas, pelo horário de Brasília.

Já se passaram quase 60 anos desde que um brasileiro foi indicado nessa categoria, quando Astrud Gilberto imortalizou o clássico "Garota de Ipanema". Mas enquanto a ex-esposa do também pioneiro da bossa nova, João Gilberto, ganhou a Gravação do Ano com Stan Getz por esse sucesso, o prêmio de Melhor Artista Revelação escapou de suas mãos e foi dado aos Beatles.

Agora, a carioca Anitta espera levar o prêmio na cerimônia desta noite. A brasileira de 29 anos deu um toque especial ao clássico brasileiro em "Girl from Rio", um dos sucessos de seu quinto álbum de estúdio, "Versions of Me".

"Como brasileira e latina, esta nomeação significa muito para mim e me enche de orgulho", disse ela à AFP, em entrevista. "Estou realmente animada."

No ano passado, Anitta se tornou um fenômeno global graças ao sucesso "Envolver". Ouvida mais de 100 milhões de vezes apenas nas primeiras semanas, a música estabeleceu um recorde global de reproduções da plataforma musical Spotify, ao mesmo tempo em que se tornou viral no aplicativo TikTok.

Hoje, "nada me faz perder o sono com a minha carreira", diz Anitta. "Já conquistei muito mais do que jamais poderia ter sonhado”, acrescenta.

Carreira internacional

Nascida Larissa de Macedo Machado, Anitta construiu sua carreira conquistando o Brasil, antes de entrar no mercado internacional. Ela já fez colaborações com superestrelas como Cardi B, Snoop Dogg, Missy Elliott, Maluma, J Balvin, Ozuna e Becky G.

Para entrar no mercado internacional, a artista estudou inglês, espanhol, francês e italiano. Ela é uma das cantoras de maior visibilidade nas redes sociais e um fenômeno de performance no palco, com uma legião de fãs no mundo inteiro.

Anitta já fez sucesso no Coachella, um dos principais festivais de música dos Estados Unidos. E está competindo contra uma safra eclética de indicados ao prêmio de Melhor Artista Revelação, incluindo o cantor americano Omar Apollo, a banda italiana de sucesso Maneskin, e a cantora de jazz americana Samara Joy por um dos principais prêmios desta noite.

Completando mais de uma década no mundo da música, Anitta está longe de ser uma novidade. Mas um dos principais critérios para essa categoria é ser descoberta pelo grande público, principalmente no mercado dos EUA.

Criada em um bairro de classe média baixa do Rio de Janeiro, ela diz que aposta na internacionalização de sua música sem deixar de lado o sabor brasileiro. “Meu maior desafio na carreira internacional é me comunicar com um público global, mas mantendo minha essência, minhas origens e minhas referências”, diz.

Atualmente, Anitta tenta desacelerar a agenda, depois de passar incontáveis horas em aviões para se apresentar em diversos continentes. “Hoje, estou assumindo minha carreira com mais leveza, sendo gentil comigo e com minha saúde”, completa. "Tenho passado mais tempo com minha família e cuidando de mim mesma, então acabei desacelerando um pouco."

Ao longo de toda a história do Grammy Awards, o Brasil somou, até o momento, 26 indicações, sendo apenas 11 delas de artistas mulheres.

(Com informações da RFI e da AFP)

