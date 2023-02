Novo objeto não identificado que sobrevoava o Canadá é destruído pelos EUA

A marinha americana recolhe os destroços do balão que sobrevoava seu território, nas águas do Atlântico, na Carolina do Norte, no sábado 11 de fevereiro de 2023.

Um caça americano abateu um objeto não identificado que sobrevoava o Canadá na tarde de sábado (10), como parte de uma operação conjunta entre Washington e Ottawa. Este é o terceiro incidente deste tipo nos céus norte-americanos em uma semana.

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, anunciou no sábado que um "objeto não identificado" foi abatido enquanto sobrevoava a província de Yukon, no noroeste do país, um dia depois que os Estados Unidos destruíram um objeto sobrevoando o Alasca.

Aviões de ambos os países foram enviados para o local, e um míssil AIM 9X disparado de um F-22 americano atingiu o alvo, disse Trudeau no Twitter.

I ordered the take down of an unidentified object that violated Canadian airspace. @NORADCommand shot down the object over the Yukon. Canadian and U.S. aircraft were scrambled, and a U.S. F-22 successfully fired at the object. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 11, 2023

O presidente americano, Joe Biden, havia autorizado uma das aeronaves do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (NORAD), a "trabalhar com o Canadá", explicou o porta-voz do Pentágono, Pat Ryder.

A neutralização do objeto foi validada por Biden e Trudeau "com muita cautela e por recomendação de suas forças armadas", disse um comunicado da Casa Branca.

As forças canadenses "irão agora recuperar e analisar os destroços do objeto", acrescentou o primeiro-ministro canadense.

A aeronave, que voava a uma altitude de cerca de "40.000 pés" (12.200 metros), "entrou ilegalmente no espaço aéreo canadense e representava uma (possível) ameaça à segurança dos voos civis", disse à imprensa a ministra da Defesa Nacional do Canadá, Anita Anand.

O objeto foi abatido "cerca de 100 milhas (160 km) da fronteira Canadá-EUA" por volta das 14h (18h em Brasília), acrescentou ela.

"Nós (os) detectamos juntos e (os) derrubamos juntos" como parte do NORAD, disse Anand. Era um "dispositivo cilíndrico" menor que o balão destruído na Carolina do Norte na semana passada, disse a ministra da Defesa canadense.

“De momento, continuamos as análises do objeto, e não seria prudente da minha parte especular sobre a sua origem”, acrescentou, antes de agradecer ao Pentágono e aos membros dos exércitos canadense e americano a sua colaboração.

No início da tarde, Anita Anand disse no Twitter que havia conversado com o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, reafirmando que "sempre defenderemos nossa soberania juntos".

Na noite de sábado, um caça foi enviado para investigar uma "anomalia no radar" sobre o estado americano de Montana, disseram os militares dos EUA.

“Este avião não identificou nenhum objeto”, informaram o NORAD e o Comando Norte dos EUA, acrescentando que continuam “monitorando a situação”.

O espaço aéreo do território, no noroeste dos Estados Unidos, foi fechado temporariamente "para apoiar as operações do Departamento de Defesa" e foi reaberto, indicou na noite de sábado o regulador americano da aviação civil (FAA).

Segundo objeto em 24 horas

Este é o segundo objeto voador abatido sobre a América do Norte pelos Estados Unidos em cerca de 24 horas.

As forças dos EUA destruíram outro objeto voador na sexta-feira (10), no estado do Alasca, do "tamanho de um carro pequeno", porque representava "uma ameaça à segurança do tráfego aéreo", de acordo com John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca.

As operações de busca e recuperação dos restos do objeto destruído na sexta-feira continuaram no sábado, mas foram dificultadas pelo "ar frio do Ártico, a neve e a luz do dia limitada", disse o Comando Americano do Norte, em comunicado, acrescentando que o Pentágono não podia dar "nenhum outro detalhe (...) sobre o objeto, incluindo suas capacidades, finalidade ou origem."

Os incidentes ocorreram uma semana depois que Washington destruiu um balão em sua costa atlântica, que sobrevoou locais militares sensíveis e foi descrito por Pequim como uma "aeronave civil usada para fins de pesquisa, principalmente meteorológicos".

Imagens capturadas por aeronaves militares dos EUA mostram que o balão chinês que sobrevoou os Estados Unidos na semana passada estava bem equipado com ferramentas de espionagem e não se destinava ao clima.

Esse embate diplomático levou o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, a adiar uma visita à China.

As autoridades americanas ainda estão ocupadas recolhendo os destroços do balão no Atlântico, perto da costa da Carolina do Sul.

