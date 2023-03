Argentina suspende exportações de frango após detectar primeiro caso de gripe aviária

A Argentina suspendeu a exportação de frangos e ovos nessa terça-feira (28), depois da confirmaçéao do primeiro caso de gripe aviária em uma granja no país.

A perda automática do status de país livre de gripe aviária levou o governo argentino a adotar medidas para isolar o vírus da gripe aviária, que entrou no circuito comercial depois de outros 24 casos confirmados em aves silvestres e domésticas.

Márcio Resende, correspondente da RFI em Buenos Aires

O governo argentino precisou adotar o protocolo internacional que proibe a venda de frangos e ovos ao exterior, depois de confirmado o primeiro caso de gripe aviária no país. O vírus é altamente nocivo para a produção comercial. A medida é a primeira do plano de isolamento da doença.

“O Serviço Nacional de Sanidade e Qualidade Agroalimentar (SENASA) confirmou o primeiro caso positivo de influenza aviária altamente patogênica em aves de granjas na província de Rio Negro (Patagônia), levando o país a perder temporariamente o seu status de livre da doença e a auto suspender a exportação de produtos aviários, conforme as normas internacionais”, indicou o SENASA, através de uma nota no final da noite desta terça-feira (28).

Esse primeiro caso no circuito comercial da Argentina soma-se a outros 24 detectados em aves silvestres (3) e domésticas (21) em oito províncias, incluindo as principais do país como Buenos Aires, Córdoba e Santa Fé.

Consumo não traz riscos

A presença de gripe aviária obriga os frigoríficos a venderem no mercado interno a produção que seria destinada ao exterior. Diante do temor dos argentinos quanto ao risco de contraírem o vírus, o SENASA frisou que “a doença não é transmitida através do consumo de carne de frango e de ovos”.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera a doença altamente mortal para as aves, sendo possível a transmissão aos humanos através do contato com aves doentes; não do consumo de carne.

“O SENASA aplicará as devidas medidas de contenção, estabelecidas no manual de controle da influenza aviária para evitar a disseminação da doença a outros estabelecimentos produtores de aves”, acrescentou o secretário de Agricultura, Juan José Bahillo.

Segundo o SENASA, “trabalha-se para conseguir a pronta restituição do status de país livre da gripe aviária e o reinício das exportações avícolas”.

No dia 24 de fevereiro, o Japão já tinha suspendido as importações de produtos avícolas da Argentina.

Há duas semanas, a Argentina declarou a emergência sanitária em todo o território, reforçando os controles nas fronteiras.

A Argentina produz 2,5 milhões de toneladas de frango, dos quais 10% são exportados. Em 2022, o país exportou US$ 420 milhões em produtos avícolas (carne e ovos), tendo a China, a União Europeia e a Arábia Saudita como seus três principais mercados.

