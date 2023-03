“Trump dos Trópicos”: imprensa francesa repercute participação de Bolsonaro em evento conservador nos EUA

Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, fala na Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC) no Gaylord National Convention Center em National Harbor, Maryland, EUA, em 4 de março de 2023. REUTERS/Evelyn Hockstein REUTERS - EVELYN HOCKSTEIN

Texto por: Maria Paula Carvalho 2 min

O jornal Le Parisien escreve que o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, "foi recebido como uma estrela de rock" por apoiadores próximos a Donald Trump, no Estados Unidos, durante a Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), em Washington, no sábado (4), evento que reuniu os principais nomes da extrema direita dos Estados Unidos.