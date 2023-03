Comédia que mistura ficção científica e kung-fu é grande vencedora do Oscar

Da esquerda para a direita, Ke Huy Quan, ganhador do Oscar de melhor ator coadjuvante do filme "Tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo", Michelle Yeoh, ganhadora do prêmio de melhor atriz pelo mesmo filme, Brandon Fraser, melhor ator por A Baleira e Jamie Lee Curtis, ganhadora do Oscar de melhor atriz coadjuvante, em 12 de março de 2023, em Los Angeles.

Getty Images via AFP - RODIN ECKENROTH