Estados Unidos pedem a cidadãos que não viajem para México no "spring break"

O famoso "spring break", o recesso que marca a chegada da primavera nos Estados Unidos, é ofuscado este ano pelo pedido feito pelas autoridades americanas para seus cidadãos que não viajem para o México, após a morte a tiros de dois americanos no país vizinho.

Publicidade Leia mais

Gwendolina Duval, correspondente da RFI no México

Em 3 de março, quatro americanos foram sequestrados por supostos traficantes de drogas na cidade fronteiriça de Matamoros, no estado de Tamaulipas, no nordeste do país. Dois deles foram mortos, um terceiro baleado e outra pessoa foi morta na troca de tiros.

A resposta dos Estados Unidos, especificamente do estado do Texas, que faz fronteira com o México, foi a de lançar um alerta. “O Departamento de Segurança Pública do Texas (DPS) pede aos texanos que evitem viajar para o México durante as férias de primavera. A violência dos cartéis de drogas e outras atividades criminosas representam uma ameaça significativa à segurança de qualquer pessoa que cruze a fronteira para o México neste momento", disse o diretor do DPS, Steven McCraw.

No entanto, o aviso não conseguiu diminuir a vontade de curtir as praias mexicanas e o país continua a ser o destino preferido dos americanos nas férias de primavera. Mais uma vez, este ano, milhares de pessoas devem trocam as roupas de inverno por roupas de banho, protetor solar e um coquetel, sobretudo para milhares de universitários que procuram uma estadia à beira-mar a preços muito mais acessíveis que nos Estados Unidos.

Os grandes resorts com “tudo incluído” na costa de Quintana Roo ocupam os primeiros lugares nas recomendações para férias de primavera. Por isso, o alerta de segurança emitido pelo estado do Texas não preocupa nem um pouco Jesús Almaguer, presidente da Associação Hoteleira de Cancun. "Não vimos uma queda significativa. Estamos falando de 34.000 turistas neste segmento de mercado. Não são tantos. Eles vão se diluir muito bem nos 135.000 quartos que temos no estado", diz.

“Mais seguro que os Estados Unidos”

A região de Quintana Roo recebeu 19 milhões de turistas em 2022, a maioria dos Estados Unidos.

O aumento da insegurança no México continua sendo um tema delicado para o setor e, nesse sentido, os gerentes de hotéis tentam explicar aos turistas que o risco é mínimo.

"Não impacta o fluxo de visitantes porque nossa estratégia é definir exatamente onde há violência”, explica Almaguer. "Não negamos, mas o problema da violência no México está tão longe de Cancún e da Riviera Maya quanto de Nova York", afirma.

Em Quintana Roo, o turismo é uma das principais atividades da economia local, representando cerca de 12% do PIB do estado.

Por sua vez, o presidente López Obrador não hesita em limpar a imagem de seu país em seu discurso diário. Quando questionado na segunda-feira (13) sobre os alertas de viagem de Washington para o México, o presidente disse que seu país era "mais seguro que os Estados Unidos".

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro