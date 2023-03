"Messimania": busca por ingressos para ver seleção argentina equivale a 25 estádios lotados

Lionel Messi acena de cima do ônibus que transportou a seleção argentina pelas ruas de Buenos Aires, após a conquista da Copa do Catar, em 20 de dezembro de 2022.

Mais de dois milhões de pessoas tentaram comprar ingressos para o primeiro jogo da seleção argentina depois da conquista do tricampeonato de futebol, em dezembro. O número pode ser multiplicado, em média, por quatro se for considerado que cada pessoa podia comprar até seis entradas. Mais de 131 mil jornalistas pediram credenciamento para cobrir a partida contra o Panamá no próximo dia 23.

Márcio Resende, correspondente da RFI em Buenos Aires

A multidão de cinco milhões de pessoas que, em 20 de dezembro, foi às ruas de Buenos Aires numa frustrada tentativa de ver os jogadores tricampeões do mundo voltou a se mobilizar, desta vez de forma virtual, nesta quinta-feira (16). Assim que a venda de entradas para o amistoso contra o Panamá foi aberta, milhares de torcedores tentaram comprar os ingressos, esgotados em apenas duas horas.

A operação de venda mobilizou exatamente 2.095.350 torcedores que, se fossem divididos pela capacidade do Monumental de Nuñez (do clube River Plate) de 83 mil lugares, equivaleria a 25 estádios lotados. Como cada pessoa podia comprar até seis entradas, a procura seria suficiente para encher 100 estádios.

Em relação ao interesse da imprensa em cobrir a primeira apresentação da seleção vitoriosa no Catar, os pedidos de credenciamento atingiram o número inédito de 131.537, o equivalente a capacidade de dois estádios.

"É a maior demanda jornalística da história. Adoraríamos poder atender a todos, mas precisaríamos de dois estádios do River só para os jornalistas. A loucura pela Argentina é total", publicou, nas redes sociais, Claudio Tapia, presidente da Associação do Futebol Argentino (AFA).

O Panamá, adversário do amistoso do próximo dia 23, está longe do nível da seleção argentina. Por isso mesmo, muitos acreditam que será uma exibição do talento dos jogadores que derrotaram a França em 18 de dezembro, numa das finais mais eletrizantes da história dos Mundiais de futebol.

Como se não bastasse essa conquista, a Argentina ainda terá em campo os recém-eleitos melhor jogador do mundo pela Fifa, Lionel Messi, e melhor goleiro, Emiliano Martínez.

Ingressos esgotam em duas horas

Dos 83.214 mil lugares do estádio, foram colocados à venda apenas cerca da metade dos ingressos. A outra metade é destinada a empresas patrocinadoras, convidados especiais e 100 lugares para cada um dos 26 jogadores.

Os primeiros na fila virtual de compra entraram muitas horas antes das 14 horas, quando a venda começou oficialmente. Apenas duas horas depois, o sistema indicava “esgotado” para a decepção de mais de dois milhões de torcedores dispostos a pagar entre US$ 19 e US$ 129 por um ingresso. Em pesos argentinos, os valores são 300% mais caros do que há um ano, quando a seleção argentina enfrentou a Venezuela.

O amistoso será uma extensão da festa de recepção da seleção campeã em dezembro passado, quando a presença maciça de torcedores nas ruas de Buenos Aires impediu o avanço do desfile a céu aberto dos jogadores, que precisaram ser resgatados de helicóptero.

O delírio dos argentinos foi proporcional ao jejum da seleção nacional, que há 36 anos não conquistava um título mundial. Aproveitando a forte demanda, cambistas já tentam revender ingressos até 20 vezes mais caros.

