Sobe para 15 balanço de mortos do terremoto no Equador e no Peru

Duas moradoras de Machala, no sudoeste do Equador, recolhem pertences nos escombros do terremoto de magnitude 6,5 que sacudiu o país no sábado (18).

O forte terremoto que sacudiu o Equador e o Peru no sábado (18) teve o balanço de mortos revisado para ao menos 15 óbitos. Neste domingo (16), o papa Francisco pediu orações pelas vítimas da catástrofe.

O terremoto de magnitude 6,5 ocorreu às 12h12 locais de sábado (16h12 de Brasília). O epicentro do tremor foi o município equatoriano de Balao, com uma profundidade de 44 km.

No Equador, pelo menos 14 pessoas morreram nas províncias de El Oro e Azuay. No Peru, o governo do departamento de Tumbes informou que uma menina de quatro anos morreu, após ser atingida por um tijolo na cabeça.

O presidente equatoriano, Guillermo Lasso, visitou as áreas afetadas e prometeu que a emergência será atendida "de maneira imediata". Segundo ele, o governo disponibilizou "todos os recursos financeiros com caráter de urgência para que (...) se comecem os trabalhos para atender os danos causados em edifícios privados e públicos".

As autoridades fazem obras em estradas de Azuay, onde o tremor provocou 22 deslizamentos de terra que impedem o tráfego de veículos.

Orações pelas vítimas

Do Vaticano, em sua tradicional prece do Ângelus, o papa Francisco rezou neste domingo pelas vítimas e por todos os desabrigados. "No Equador, um terremoto causou mortos, feridos e danos imensos. Estou próximo do povo equatoriano e asseguro minhas orações pelos falecidos e por todos os que sofrem", afirmou.

Também neste domingo, o governo brasileiro lamentou as perdas humanas e materiais no Equador e no Peru. O Brasil "afirma sua disposição de prestar toda a cooperação possível às autoridades desses países para responder a emergências humanitárias", afirmou o Ministério das Relações Exteriores em um comunicado.

Em nota divulgada no sábado, o governo do Chile também expressou sua "solidariedade" com as vítimas no Equador e afirmou que, até aquele momento, não havia relatos de chilenos afetados pelo terremoto.

Segundo Quito, pelo menos 360 prédios foram destruídos ou danificados pelo terremoto no Equador. No centro histórico de Cuenca, houve danos em algumas casas antigas. Algumas estradas perto do município foram bloqueadas por deslizamentos de terra. Outras cidades também sentiram o tremor, como a capital equatoriana, além de Manabí e Manta, segundo depoimentos nas redes sociais.

Em Tumbes, no noroeste do Peru, o terremoto deixou 46 desabrigados e 12 casas foram parcialmente destruídas, indicou um relatório oficial. Segundo o Instituto Geofísico do Equador, a magnitude do terremoto foi de 6,5.

As autoridades sismológicas peruanas informaram, inicialmente, uma magnitude de 7,0, mas horas depois a baixaram para 6,7. O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês) estimou a magnitude do tremor em 6,8.

Más memórias de 2016

O devastador terremoto de 2016 não foi esquecido pela população no Equador. Com uma magnitude de 7,8, o tremor deixou 673 mortos e destruiu localidades costeiras, com perdas de cerca de US$ 3,3 bilhões.

Segundo o Instituto Oceanográfico e Antártico da Marinha do Equador, o tremor de sábado "não reúne as condições necessárias para gerar um tsunami" no oceano Pacífico. No entanto, até o momento, oito réplicas foram registradas, a mais forte delas às 12h22 de sábado, alguns minutos após o sismo inicial.

"Na área do golfo de Guayaquil, temos tido, mais ou menos desde 2017, cerca de dois terremotos com magnitude superior a 5,0 por ano", afirmou o diretor do Instituto Geofísico equatoriano, Mario Ruiz, em entrevista à uma rádio local.

(Com informações da AFP)

