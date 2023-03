Tornado e tempestades no sul dos Estados Unidos provocam ao menos 24 mortes

Tornado no sul dos Estados Unidos provoca dezenas de mortes. Na foto, o policial Barry Young verifica a situação de um bairro em Amory, no Mississipi, em 25 de março de 2023.

Pelo menos 24 pessoas morreram após a passagem de um tornado e de fortes chuvas no sul dos Estados Unidos. Os números preliminares foram anunciados neste sábado (25) pelas autoridades do Mississipi e de Alabama.

"É uma tragédia", disse o governador de Mississipi, Tate Reeves, em uma mensagem publicada no Twitter. O Estado sofreu "danos devastadores" com a passagem de um tornado por mais de 160 km de seu território.

Além de 23 mortes confirmadas, há ao menos quatro pessoas desaparecidas e muitos feridos. "Equipes de busca e resgate continuam trabalhando", informou o governador.

O Presidente dos EUA Joe Biden disse que as imagens são "desoladoras" e garantiu que o governo federal fará "todo o possível para ajudar durante o tempo que for necessário".

As operações de busca e resgate estão em andamento nos condados de Sharkey e Humphreys, a cerca de 110 quilômetros ao norte de da capital Jackson.

Em Rolling Fork, uma cidade de cerca de 2.000 pessoas no oeste do Mississipi, as imagens mostravam ruas inteiras de casas arrancadas de suas fundações e muitos carros virados com as rodas para cima.

Árvores foram arrancadas e escombros de metal ficaram presos aos troncos. "Minha cidade acabou", afirmou o prefeito, Eldridge Walker, em uma entrevista à televisão. "O que vemos é a destruição ao nosso redor", lamentou.

No local desde a noite de sexta, Aaron Rigsby, um caçador de tornados, contou que ao chegar ao condado ouvia muitos "gritos de pessoas presas nos escombros, pedindo ajuda".

Por telefone, ele contou que conseguiu libertar uma senhora dos escombros. Ela estava embaixo do telhado de sua casa, que não suportou o tornado, e teve um ferimento na perna. Como ela, muitos feridos foram resgatados e levados aos hospitais da região.

Um morto no Alabama

Fortes tempestades também atingiram o Alabama, estado vizinho do Mississipi, nesta madrugada. De acordo com a polícia, ao menos um homem foi encontrado morto dentro de seu trailer. O veículo estava virado pela força dos ventos.

As atividades de busca continuam nas áreas afetadas, mas novas chuvas são previstas ainda nesta área durante o final de semana.

A "prioridade neste momento" é localizar os moradores atingidos e garantir "a segurança das pessoas que estão vivas", disse Malory White, da agência de Defesa Civil do Mississipi.

(Com informações da AFP)

