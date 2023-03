Mulher mata a tiros ao menos seis pessoas em escola fundamental no sul dos EUA

Alunos da escola The Covenant School, em Nashville, no sul dos Estados Unidos, são retirados do local pela polícia após o tiroteio desta segunda-feira (27).

Uma mulher armada com dois fuzis de assalto e um revólver abriu fogo, nesta segunda-feira (27), contra uma escola do ensino fundamental em Nashville, no estado do Tennessee, sul dos Estados Unidos. Ao menos três crianças e três adultos morreram no ataque antes de a agressora ser abatida pela polícia.

A autora dos disparos é uma mulher de 28 anos, mas "sua identidade não foi confirmada até o momento", disse Don Aaron, da polícia de Nashville, em entrevista coletiva. A mulher entrou pela manhã na The Covenant School, uma escola católica particular que conta com cerca de 200 alunos e 40 funcionários, e abriu fogo indiscriminadamente.

A polícia foi acionada e chegou rapidamente ao local. A agressora, que caminhava pela escola atirando, já estava no primeiro andar quando foi abatida pelos policiais.

Até o momento, as autoridades não divulgaram as motivações da autora do tiroteio. A polícia indicou que ela é natural de Nashville, mas não se sabe, até o momento, se ela tinha alguma relação com a escola.

Forte comoção

O tiroteio suscitou uma forte comoção nos Estados Unidos. Vários políticos e personalidades do estado do Tennessee expressaram indignação nas redes sociais."Estou devastado e com o coração partido com as trágicas notícias", tuitou o senador republicano Bill Hagerty.

O drama também levou a Casa Branca a fazer um novo apelo pelo bloqueio da venda de fuzis de assalto ao grande público. Recentemente, um projeto de lei sobre a questão foi bloqueado por deputados da oposição.

"Quantas crianças deverão ser mortas para que os republicanos do Congresso (...) adotem uma proibição proibindo a comercialização de fuzis de assalto?", perguntou a porta-voz da presidência Karine Jean-Pierre. "Já chega", reiterou.

A Casa Branca indicou que o presidente americano, Joe Biden, se pronunciará ainda hoje sobre a tragédia. Já a primeira-dama Jill Biden afirmou estar "sem palavras". "Acabamos de saber sobre outro tiroteio no Tennessee. Um ataque em uma escola. Nossas crianças merecem mais do que isso. Estamos junto a Nashville com orações", declarou.

129 tiroteios em massa em 2023

O ataque desta segunda-feira é o 129° tiroteio em massa nos Estados Unidos apenas neste ano, de acordo com a plataforma Gun Violence Archive (Arquivo de Violências com Armas). A instituição define como tiroteios em massa incidentes em que ao menos quatro pessoas foram baleadas, excluindo o agressor.

Um dos piores dramas em escolas fundamentais ocorreu em 2012 no estado do Connecticut, no nordeste dos Estados Unidos, quando 20 crianças com idades entre 6 e 7 anos foram mortas a tiros. Em maio de 2022 um rapaz de 18 anos também chocou o país ao assassinar 19 alunos de uma escola primária em Uvalde, no Texas, no sul.

Apesar da mobilização de mais de um milhão de manifestantes em 2018 contra as armas de fogo, congressistas americanos não quiseram adotar uma legislação ambiciosa, influenciados pela poderosa Associação Nacional do Rifle (NRA, sigla em inglês), primeiro lobby americano de armas.

Num país onde o porte de armas é considerado um direito constitucional, os únicos avanços na legislação recentes são insuficientes, bem como a generalização de controles judiciais e análises psiquiátricas dos compradores.

(Com informações da AFP)

