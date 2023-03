México: incêndio em centro de detenção de migrantes mata pelo menos 38 estrangeiros

Pelo menos 38 pessoas morreram e 28 ficaram feridas em um incêndio em um centro de detenção de migrantes na mexicana Ciudad Juárez, na fronteira com os Estados Unidos - informou o governo do México, nesta terça-feira (28). As autoridades chegaram a anunciar 40 mortos, mas esse o número foi revisto.

Com informações da correspondente Larissa Werneck e da AFP

As investigações sobre as causas do incêndio ainda estão sendo realizadas. O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, disse que a tragédia foi causada por protestos contra a deportação dos sessenta e oito estrangeiros que estavam no Instituto Nacional de Imigração, em Ciudad Juárez.

Segundo informações, a sede do Instituto estava sendo usada como alojamento para os migrantes que estavam detidos desde segunda-feira (27) pelas autoridades migratórias do México.

Imagens de câmeras de vigilância difundidas por meios mexicanos mostram um grupo de pessoas, aparentemente migrantes, chutando um portão tentando abri-lo enquanto o fogo se propaga no local onde estão trancados.

Paralelamente, pelo menos três agentes de migração uniformizados circulam do outro lado do portão sem fazer nenhuma manobra visível para auxiliá-los. Depois, a fumaça invade o local.

A autenticidade do vídeo foi confirmada pelo secretário mexicano de Governo (Interior), Adán López, em entrevista a uma emissora local.

As vítimas eram homens e a maioria deles era de origem centro-americana. O ministro das Relações Exteriores da Guatemala, Mário Búcaro, confirmou que entre os quarenta imigrantes mortos na tragédia, vinte e oito eram guatemaltecos.

A crise migratória foi um dos temas da Cúpula da América do Norte, em janeiro.

ONU pede investigação

O secretário-geral da ONU, António Guterres, lamentou profundamente o ocorrido e pediu uma investigação exaustiva sobre os motivos do incêndio e sobre a situação dos imigrantes que estavam no local. Organizações de apoio aos migrantes afirmam que os homens estavam em situação de privação da liberdade e a responsabilidade pela tragédia é do Estado mexicano.

A Comissão Nacional de Direitos Humanos está investigando as condições sob as quais os migrantes estavam sendo mantidos no local. O governo informou que as pessoas feridas no incêndio receberão vistos humanitários para permanecer em situação regular no país.

*Essa matéria foi atualizada com o número de mortos

