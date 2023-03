Ataque de guerrilheiros na Colômbia coloca plano de 'paz total' de Petro sob tensão

Desde que assumiu o cargo, o presidente colombiano, Gustavo Petro, tem apostado na negociação para desarticular os grupos armados que operam no país. No entanto, um atentado que matou nove militares, atribuído ao Exército de Libertação Nacional (ELN), coloca sob tensão o plano de ‘paz total’ do governo.

Andrés Triviño V., da France 24

Por volta das 3h de quarta-feira (29), um pelotão do Exército colombiano foi alvo de uma emboscada enquanto dormia. O ataque com tiros e explosivos foi realizado por um grupo de guerrilheiros do ELN na região de Catatumbo, uma das áreas mais violentas da Colômbia.

Os soldados estavam em uma região da fronteira com a Venezuela, protegendo o oleoduto Caño Limón Coveñas. O ataque terminou com nove mortos e diversos feridos, entre eles alguns jovens que ainda estavam em seu serviço militar obrigatório.

Helder Giraldo, comandante-geral das Forças Militares, atribuiu o ataque à frente Camilo Torres, do ELN, que opera na área do atentado. O ataque aconteceu, segundo o Exército colombiano, em um local fora da “zona vermelha”, ou seja, longe das partes do território colombiano onde há conflitos entre grupos armados.

O presidente da Colômbia repudiou o atentado e convocou uma “consulta à delegação do governo” que negocia um diálogo de paz com o ELN desde novembro de 2022.

O ministro do Interior, Alfonso Prada, condenou as mortes e salientou: “Sempre é possível se levantar de uma mesa quando não há condições para o diálogo ou, como já fizemos, suspender um cessar-fogo e ordenar uma ofensiva total quando não há vontade real de paz!”, declarou, em uma mensagem publicada nas redes sociais.

O que é a “paz total” de Petro?

A “paz total” é um ambicioso plano que visa negociar com narcotraficantes e grupos guerrilheiros o fim de suas operações, o desmonte das tropas e a possibilidade da entrada de alguns desses grupos na política, como já aconteceu em 2016 com a extinta guerrilha Farc.

O plano foi sancionado por Petro em uma lei de novembro de 2022. Desde então, foi instalada uma mesa de negociação, que já teve dois encontros com a participação de fiadores internacionais, um realizado na Venezuela e outro no México.

Muitas foram as tentativas de negociar uma trégua nos conflitos armados desde então. Petro chegou a anunciar no final do ano passado um cessar-fogo bilateral, no entanto, o ELN desmentiu o acordo na sequência.

O presidente colombiano Gustavo Petro tenta um cessar-fogo com os grupos armados do país. © AP/Fernando Vergara

Os diálogos de paz com o ELN serão interrompidos?

O chefe da delegação de negociação do governo, Otty Patiño, disse que pedirá um cessar-fogo com o grupo guerrilheiro para as negociações poderem prosseguir.

“Minha posição na reunião que teremos segunda-feira com o presidente é de tornar prioritária a exigência do cessar-fogo e de fim das hostilidades como condição necessária para adiantar a participação da sociedade civil neste processo”, afirmou.

Especialistas consideram que este não é o momento de realizar uma trégua e que é preciso que as forças militares mostrem seu poder para pressionar o ELN.

“Normalmente, o cessar-fogo bilateral é o resultado de um processo de paz, não o início. O governo de Petro tenta conquistar vitórias rápidas e reduzir a violência no país. Mas já se sabia que isso seria um erro porque falta pressão militar”, avlaia Nestor Rosanía, diretor-executivo do Centro de Estudos de Segurança e Paz.

Uma negociação mais difícil que com as Farc

O processo de negociação com o grupo guerrilheiro ELN tem uma complexidade maior, quando comparado ao acordo feito com as Farc. O ELN não tem um comando de poder centralizado: cada célula tem autonomia para agir, o que torna ainda mais difícil conseguir um acordo unificado de cessar-fogo.

Em sete meses de governo, Petro ainda não conseguiu reduzir a violência gerada no país pelos grupos guerrilheiros ou de narcotraficantes. Sequestros e extorsões são crimes comuns no país, conforme os números da Polícia Nacional.

Recentemente, as forças militares relataram que o ELN está colocando minas terrestres no departamento de Antioquia, e tem ampliado sua presença nas áreas de cultivo de coca do país, uma de suas mais importantes fontes de financiamento.

Segundo Rosanía, existe atualmente um racha dentro do grupo guerrilheiro, que está dividido em três: o que participa das negociações no México; a frente oriental, que faz fronteira com a Venezuela e opera a partir do país vizinho; e a frente ocidental, localizada na fronteira com o Panamá.

Governo continuará tentando um acordo de paz

Apesar do atentado, o governo de Petro deve manter sua postura de tentar negociar a paz. “O governo não vai suspender os diálogos imediatamente porque isso significaria uma derrota política, ainda mais após as derrotas nas reformas da saúde e da Previdência”, explica Andrés Macías, pesquisador de processos de construção de paz da Universidade Externado de Colômbia.

Os especialistas, no entanto, concordam que o governo precisará mudar sua estratégia. Um aumento de demonstração de sua força militar seria uma alteração tática que poderia servir de exemplo também para os outros grupos armados que estão no processo de negociação do “paz total”.

