EUA: Após indiciamento de Trump, republicanos se unem e democratas saúdam decisão da Justiça

Donald Trump se torna primeiro ex-presidente dos EUA indiciado pela Justiça. REUTERS - GO NAKAMURA

Texto por: RFI 4 min

Ao se tornar o primeiro ex-presidente da história americana a ser acusado criminalmente, na noite desta quinta-feira (30), Donald Trump recebe apoio de seus correligionários que veem na decisão uma manobra política. Por outro lado, os democratas americanos celebram o parecer do júri de Manhattan no caso que investiga a compra do silêncio da estrela do cinema pornô, Stormy Daniels.