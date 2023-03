Indiciamento de Trump "ajuda a mobilizar base republicana", acredita pesquisador

Um dia após a Justiça americana ter indiciado o ex-presidente americano Donald Trump, cresce a expectativa para saber se ele comparecerá à audiência marcada para terça-feira (4), em Nova York. O republicano é acusado em um caso de compra de silêncio de uma atriz pornô em 2016. Um fato inédito para um ex-presidente do país. Trump denuncia uma "perseguição política". A RFI entrevistou Julien Tourreille, pesquisador da Universidade de Quebec, em Montreal, para entender melhor o processo.

RFI: O ex-presidente americano está implicado no caso Stormy Daniels. Trata-se de uma atriz de filmes pornográficos e a suspeita é que o silêncio dela tenha sido comprado por US$ 130 mil. Do que exatamente Trump é acusado?

Julien Tourreille: Ainda não temos a acusação exata e os crimes pelos quais ele responderá. Mas o que é apontado em relação a Donald Trump é apenas a falsificação de documentos comerciais, já que ele operou o reembolso de seu advogado, que pagou a quantia a Stormy Daniels, falsificando as contas de uma de suas empresas. E essa adulteração, de acordo com os promotores de Manhattan, teria resultado em uma violação das leis de financiamento de campanha nos Estados Unidos. Esses seriam os dois crimes, por assim dizer, pelos quais ele seria acusado.

O que vai acontecer agora? Donald Trump responderá à liminar da Justiça de Nova York?

JT: O que sabemos desde o início, por seus advogados e sua comitiva, que foram muito claros, é que ele deve responder favoravelmente à intimação da Justiça de Manhattan. Trump provavelmente se apresentará no início da próxima semana, na terça-feira, às autoridades de Manhattan. Se ele tivesse se recusado, possivelmente teríamos um debate jurídico, até mesmo um conflito jurídico, contra a jurisdição de Manhattan e a da Flórida, onde atualmente Trump reside, em Mar-a-Lago.

E sobre esta questão, aliás, o governador da Flórida, e provável adversário de Donald Trump no contexto das primárias do Partido Republicano para a eleição de 2024, havia anunciado, na noite passada (quinta-feira 30), que não cooperaria com as autoridades de Manhattan e que se recusaria a entregar o ex-presidente à Justiça, em Nova York. É verdade que podemos esperar uma batalha judicial muito longa que, obviamente, garantirá que o caso não seja decidido antes das eleições presidenciais de 2024.

A acusação contra Donald Trump pode impedir o republicano de concorrer na próxima eleição presidencial?

JT: Não. Não existe nada na lei, na Constituição dos Estados Unidos, que impeça uma pessoa que sofra um impeachment, ou mesmo que seja acusada – aliás, essa é uma das brechas da Constituição americana – de concorrer a uma eleição. Além disso, vemos que de fato, há cerca de dez dias, Donald Trump já havia anunciado nas redes sociais sua “prisão de certa forma”, da qual se beneficia politicamente, pelo menos a curto prazo, na perspectiva das primárias republicanas.

Ele se beneficia levantando dinheiro para financiar sua campanha. Trump já deve ter arrecadado cerca de US$ 2 milhões ou mais. Trump se beneficia disso nas intenções de voto do eleitorado republicano. Ele tem ganho pontos, sobretudo, em relação a seu suposto adversário, Ron DeSantis, e há poucas dúvidas de que sua base será mobilizada novamente e, mais amplamente, a elite do Partido Republicano será obrigada a apoiar o ex-presidente dos Estados Unidos nesta matéria.

