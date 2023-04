EUA: pílula abortiva vira novo terreno de batalha entre defensores e opositores ao aborto

As pílulas de aborto mifepristone (esquerda) e misoprostol (direita) em uma clínica em Des Moines, estado de Iowa, Estados Unidos, em 22 de setembro de 2010.

Nos Estados Unidos, o uso da pílula abortiva virou o novo terreno de batalha entre os defensores do acesso ao aborto e seus opositores. A mifepristona, que tinha sido suspensa na semana passada, voltou a ser autorizada, de maneira temporária, e seu uso agora é sujeito a restrições.

Um grupo de três juízes da Nova-Orleans decidiu, por dois votos contra um, manter a autorização, ainda que limitada, da mifepristona, ou RU 486.

Para ter acesso, serão necessárias três consultas médicas durante o período de prescrição, que será limitado às sete primeiras semanas de gravidez, contra 10 anteriormente.

A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, declarou quinta-feira (13) que o executivo contava "continuar a lutar nos tribunais". "Julgamos que a lei está do nosso lado e nós obteremos ganho de causa", insistiu.

A pílula foi autorizada pela Agência Americana do Medicamento (FDA, na sigla em inglês) há mais de 20 anos. Combinada com o misoprostol, ela representa atualmente 53% dos meios abortivos usados nos Estados Unidos, de acordo com o Instituto Guttmacher, uma ONG de pesquisa sobre saúde sexual e direitos reprodutivos.

O número é menor do que em certos países europeus, como a França, onde o método é autorizado desde 1988 e foi usado em quase 70% dos abortos voluntários em 2020.

Proibição seguida de restrição

Na semana passada, o juiz Matthew Kacsmaryk, nomeado pelo ex-presidente Donald Trump, retirou a autorização de comercialização da mifepristona, deixando ao governo federal uma semana para recorrer da decisão, antes que fosse aplicada.

Antecipando a decisão do magistrado, uma coalizão de estados democratas recorreu a um tribunal, no final de fevereiro, para tentar preservar o uso da pílula.

Por isso, menos de uma hora após a sentença do juiz Kacsmaryk, um de seus colegas, Thomas Rice, nomeado por Barack Obama para o estado de Washington, julgou a mifepristona "segura e eficaz" e proibiu a FDA de retirar sua autorização nos 17 estados na origem do recurso.

Paralelamente, a administração do presidente democrata Joe Biden pediu que o Tribunal de Apelações de Nova Orleans interviesse para bloquear a proibição "extraordinária e sem precedentes" do juiz Kacsmryk, "esperando a análise" da questão.

Método eficaz e seguro

Em seu recurso, o governo americano lembrava que mais de 5 milhões de mulheres nos Estados Unidos utilizaram a mifepristona, combinada a outro fármaco, desde sua autorização pela FDA, em 2000. Quando tomada de maneira correta, os efeitos colaterais graves são extremamente raros, argumentou o documento.

Biden disse, na terça-feira (11), que a suspensão da autorização do comprimido "passava dos limites".

A pílula abortiva é diferente da do "dia seguinte". Enquanto a segunda é tomada após uma relação sexual a risco para evitar uma gravidez, a pílula abortiva é indicada quando a gravidez foi confirmada.

O método autorizado nos Estados Unidos, como em vários outros países, emprega dois remédios. O primeiro é a mifepristona, que permite parar a gravidez agindo sobre o hormônio progesterona. O segundo, o misoprostol, é tomado entre um dois dias depois, causando contrações e sangramentos.

No momento do aborto, as mulheres não precisam estar obrigatoriamente em um hospital.

O método é seguro e eficaz, de acordo com especialistas. Segundo estudos científicos, as gravidezes não se desenvolvem em 95% dos casos. Complicações como fluxo de sangue importante, febre, infecções ou reações alérgicas que necessitem consultar um médico são raras.

Tribunal conservador

Os juízes do Tribunal de Apelações de Nova Orleans são conhecidos pelo conservadorismo. Votaram por maiores restrições os magistrados Kurt Engelhardt e Andrew Oldham, que foram nomeados pelo ex-presidente Donald Trump. Enquanto a juíza que votou contra, Catharina Haynes, foi nomeada por George W. Bush.

A reviravolta acontece um ano após o Supremo Tribunal, dominado por conservadores, derrubar a proteção constitucional ao aborto, deixando a decisão sobre a legalidade da interrupção voluntária da gravidez nas mãos dos estados.

Depois desta decisão, aproximadamente 15 estados proibiram o aborto em seu território.

