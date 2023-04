EUA: Novo tiroteio deixa cinco mortos, incluindo uma criança de 8 anos, no Texas

Novo ataque faz parte de uma trágica série de eventos semelhantes nos Estados Unidos, onde as armas de fogo causam cada vez mais estragos. No estado de Nova York, uma mulher de 20 anos foi baleada e morta depois de dirigir por engano na entrada de uma casa (imagem ilustrativa). © ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Texto por: RFI 3 min

Cinco pessoas, incluindo uma criança de oito anos, todas de Honduras, foram mortas perto de Houston, Texas, anunciaram as autoridades locais, que estão procurando ativamente pelo suspeito. De acordo com os primeiros elementos fornecidos pelo xerife, o homem praticava tiro no seu jardim quando os vizinhos lhe pediram para parar o barulho durante a noite, para que um bebê pudesse dormir, o que o teria levado a apontar a arma contra eles.