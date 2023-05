Canadá: Incêndios devastadores na província de Alberta continuam fora de controle

Dois incêndios próximos em uma área de floresta da província de Alberta, no Canadá. via REUTERS - ALBERTA WILDFIRE

Texto por: RFI 2 min

O Canadá enfrenta uma onda de incêndios florestais inéditos para esta época do ano – primavera no hemisfério norte – devido a uma seca prolongada. A província de Alberta (oeste) tinha no sábado (6) ao menos 110 focos de incêndio ativos, o que levou as autoridades locais a decretar estado de emergência. Um mapa interativo do Sistema Canadense de Informação sobre Incêndios de Vegetação, atualizado em tempo real, mostrava neste domingo (7) que dezenas de incêndios continuam fora de controle.